"Є інструменти": експерти розповіли, чому ЗСУ почали ефективніше знищувати літаки РФ

На думку військового оглядача Олександра Коваленка, в українських сил з'явилася "якась довга рука", яка допомагає знищувати російські винищувачі до того, як вони наблизяться до місця скидання бомби.

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Сили оборони України за п'ять днів знищили щонайменше сім винищувачів Військово-повітряних сил Російської Федерації. Про те, як українським військовим вдається завдавати шкоди російській авіації, пише LIGA.net.

Представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі виданню сказав, що збити літак на великій відстані — складне завдання.

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"В України є інструменти, які ми застосовуємо. Це кошти, надані і партнерами, зокрема для того, щоб збивати російські літаки, наскільки це можливо", — сказав він.

Військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що у Повітряних сил ЗСУ з'явилася "якась довга рука", яка допомагає знищувати російські літаки до того, як вони підлетять до точки скидання бомби.

Колишній начальник зенітних ракетних військ Повітряного командування "Південь" Повітряних сил Петро Мазін припустив, що російські винищувачі могли бути знищені із засідки за допомогою ЗРК.

Зі свого боку заступник гендиректора Military Tech і авіаексперт Анатолій Храпчинський сказав журналістам, що ефективне знищення російської авіації пов'язане з налагодженням програми FrankenSAM, яку Україна реалізує разом із союзниками.

"Це дозволило нам використовувати старі радянські системи з новими американськими ракетами прямо на лінії фронту. Це значно посилило наші можливості", — заявив Храпчинський.

Знищення російських літаків: що відомо

Нагадаємо, 22 лютого командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що ЗСУ збили російський винищувач Су-34, який став сьомим літаком ВПС РФ, знищеним за останні п'ять днів.

Олександр Коваленко зазначив, що раніше українські бійці не могли протистояти фронтовим бомбардувальникам-винищувачам РФ, тому що не мали на лінії зіткнення потрібних засобів ППО, які мали радіус ураження понад 15-20 кілометрів. За його словами, зараз у ЗСУ з'явилася можливість знищувати російські літаки на лінії зіткнення

Ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає, що після подій в Авдіївці українське командування ухвалило рішення про активізацію роботи по авіації РФ, яка завдавала масованих авіаударів по обороні міста, і виділило для цих цілей певну кількість ЗРК. Він зазначив, що в України є невелика кількість систем Patriot, SAMP/T, і вбудована система за програмою FrankenSAM.