ЗСУ збили сім літаків РФ за пʼять днів: у "вічний політ" відправили Су-34 (фото)

Командувач ПС Микола Олещук уточнив, що пілоту Су-35 пощастило, адже він встиг зманеврувати, а от екіпаж Су-34 приєднався до інших ліквідованих ЗСУ літаків.

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Збройні сили України збили ще один російський літак. У середу, 21 лютого, окупанти залишилися без винищувача Су-34. Про це повідомив командувач Повітряними силами Микола Олещук у Telegram.

За його словами, льотчик Су-35 встиг зманеврувати, а от екіпажу Су-34 пощастило набагато менше.

"Цього разу можу сказати, що льотчику Су-35 пощастило — зманеврував і більше не ризикує. А от екіпаж Су-34 приєднується до нашої рубрики "Вечного полета, братья", — ідеться в повідомленні.

Олещук наголосив, що має гарні результати об’єктивного контролю, аби "ніхто не сумнівався".

"Ходять чутки, що в мене останнім часом поганий настрій. Не маю на це права! За такої бойової роботи він просто чудовий", — запевняє командувач.

Знищення російських літаків

Нагадаємо, зранку 19 лютого Повітряні сили Збройних сил України знищили два російські літаки Су-34 та Су-35С, які завдавали ударів керованими авіабомбами по позиціях українських військ.

У неділю, 18 лютого, українські захисники ліквідували ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Того ж дня воїни знищили 12 ударних дронів типу "Шахед" і керовану авіаційну ракету Х-59.

17 лютого Сили оборони України збили три російські винищувачі — два Су-34 й один Су-35 над Донецькою областю. Судячи з усього, залучили резервні запаси ППО, щоб прикрити виведення військ із Авдіївки.