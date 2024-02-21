"Дуже болісна втрата": експерт назвав нові можливості ЗСУ у знищенні російських винищувачів

За словами оглядача Олександра Коваленка, ВС РФ використовують фронтові бомбардувальники-винищувачі для завдавання ударів на лінії боєзіткнення. Українські бійці навчилися збивати борти противника на значно більших відстанях, ніж тих, які вважалися "безпечними".

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Українські військові почали знищувати російські літаки на лінії боєзіткнення. Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі "Еспресо".

Він наголосив, що окупанти почали самі підтверджувати збиття власних літаків, проте вони подають це так, ніби працює їхня протиповітряна оборона.

"Що це за літаки? Су-34, фронтові бомбардувальники-винищувачі. Вони використовуються для того, аби завдавати ударів на лінії боєзіткнення, з використанням керованих авіаційних бомб, КАБів", — сказав Олександр Коваленко.

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З йог слів, винищувачам потрібно підлітати для скиду КАБів до лінії боєзіткнення на відстані 30-40 кілометрів, зокрема залежно від того, з якої висоти скидаються бомби. Раніше українські бійці не могли протистояти цим бортам, оскільки не було на лінії зіткнення потрібних засобів протиповітряної оборони, які мали радіус ураження понад 15-20 кілометрів. Окупанти це знали, тому постійно використовували літаки.

Коваленко наголосив, що ЗСУ знайшли можливість знищувати російські літаки на лінії боєзіткнення. Ворожі борти ліквідовують на значно більших відстанях, ніж "безпечні" 30-40 кілометрів.

Крім цього, він розповів, що росіяни мають щонайменше десять тисяч авіабомб, вони залишилися ще з запасів від Радянського Союзу.

"Але, якщо КАБи нескінченні, то носії мають свій кінець. Су-34 та Су-35 — це дуже болісна втрата для російських Повітряно-космічних сил", — додав він.

Нагадаємо, 20 лютого у ЗМІ повідомили, що українські військові могли знищити шість російських винищувачів за допомогою Patriot PAC-2, три з яких отримали від США і Німеччини. Крім цього, 21 лютого стало відомо, що ЗСУ збили ще один російський літак Су-34.

Також 20 лютого речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що потрібно знищувати російські літаки. Зокрема, для цього ПС мають засоби, що можуть уражати на значні відстані.