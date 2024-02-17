"Нас ніщо не зупинить": ЗСУ за ранок збили три винищувачі РФ (інфографіка)

За словами командувача ЗСУ Миколи Олещука, росіяни за ранок втратили два Су-34 і один Су-35.

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17 лютого українські захисники на східному напрямку знищили одразу три ворожі літаки — два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

За його інформацією, російські борти були збиті підрозділами ПС ЗСУ. Про долю екіпажів інформації немає.

У ЗС РФ — мінус три винищувачі Фото: скрін

У щоденному зведенні втрат армії противника за 17 лютого йдеться про те, що за два роки повномасштабного вторгнення українська армія знищила 332 літаки противника і 325 вертольотів.

Рахунок знищеної авіації в російській армії йде на сотні Фото: Генштаб ЗСУ

Тим часом ФСБ РФ заявила, що Повітряні сили ЗСУ отримали російські літаки через незаконний їх продаж Росавіацією. Йдеться про три вертольоти Мі-9 і транспортні літаки Іл-76. Ворог стверджує, що борти Іл-76 могли використовувати для доставки зброї та техніки для ЗСУ.

Наразі Україна все ще очікує, коли почнуться поставки західних сучасних винищувачів F-16, які мають стати серйозним зміцненням для безпеки країни. Йдеться про перехоплення крилатих ракет і дронів, а також про контроль над повітряним простором і підтримку наземних військ.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції заявив, що наша країна, як і раніше, потребує сучасних систем ППО, щоб захищати своє небо і відсувати Росію подалі.

Раніше Фокус писав, що російський літак Іл-76, який впав у Бєлгородській області, збили на зльоті.