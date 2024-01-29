Впевнено й ефективно: F-16 можуть вирішити одразу кілька проблем України, — Ігнат (відео)

За словами речника Повітряних сил, західна авіація необхідна Києву, адже вона допоможе повернути контроль над власним повітряним простором. Також літаки убезпечать "зерновий коридор".

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Україна все ще очікує, коли почнуться поставки західних сучасних винищувачів F-16, які мають стати серйозним зміцненням для безпеки країни. Про це заявив спікер Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телеканалу Freedom 29 січня.

За його словами, цей вид бойової авіації надасть істотну допомогу Україні в різних аспектах. Йдеться про перехоплення крилатих ракет і дронів, а також про контроль над повітряним простором і підтримку наземних військ.

"F-16, безумовно, допоможуть Україні в плані перехоплення крилатих ракет, дронів і зможуть певною мірою відігнати російську авіацію подалі і допомогти нашим наземним військам просунутися в тому чи іншому напрямку", — заявив Юрій Ігнат.

Окремо речник Повітряних сил додав, що західні винищувачі можуть у майбутньому контролювати повітряний простір над Чорним морем і в такий спосіб убезпечувати "зерновий коридор". Усе це складові контролю над власним повітряним простором.

Водночас, згадує Юрій Ігнат, у Росії є сильні засоби ППО на тимчасово окупованому Кримському півострові, а також на інших незаконно захоплених територіях. Також противник має потужну авіацію, сучасні літаки тощо, тому не можна говорити про те, що контроль вийде швидко взяти. Усі ці питання варто розглядати в комплексі.

"Ми серйозно посилимося першими літаками F-16 і будемо нарощувати свою бойову авіаційну міць — і засоби протиповітряної оборони, і засоби радіоелектронної боротьби, щоб досягти повного контролю над власним повітряним простором. І тоді вже наземні операції можна буде проводити більш упевнено і більш ефективно", — підсумував речник Повітряних сил.

Нагадаємо, 25 січня Юрій Ігнат розповідав, чому не можна зараз передати винищувачі F-16. За його словами, для розміщення і використання в Україні американських багатоцільових винищувачів необхідно підготувати інфраструктуру і дочекатися навчання пілотів.