Авдіївка, умови перемоги та допомога Заходу: головне з виступу Зеленського в Мюнхені (відео)

Володимир Зеленський не перестає наголошувати на небезпеці Росії для цивілізованого світу і закликає спільно зупинити її. Для цього Україні необхідно більше зброї, зокрема й далекобійної.

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Президент України Володимир Зеленський після виступу на Мюнхенській конференції поспілкувався з журналістами і більш детально розповів про те, з чим стикаються ЗСУ на полі бою, і чого Україна чекає від своїх партнерів.

Авдіївка: рішення відійти було правильним

Глава держави вважає, що рішення командування відвести ЗСУ на більш підготовлені позиції було "єдино правильним рішенням".

"Ми зберігаємо наших людей, наших воїнів, тому що це і є захист. А зброя будь-яка, ми вдячні всім нашим партнерам, вона допомагає відновлювати справедливість і мир на території України. Але всі ми знаємо, що людина тримає це, військовий тримає це. Військовий звільняє території, захищає будинки, захищає людей, родини. Тому рішення прийнято правильне, щоб не потрапити в оточення, відійти на інші рубежі.

Це не означає, що люди вийшли на якісь кілометри, і Росія щось захопила. Вона нічого не захопила", — заявив Зеленський.

За його словами, своє завдання з виснаження армії противника українські військові виконують. Співвідношення втрат становить 1 до 7 на користь українців.

"У жовтні почалися їхні контрнаступальні дії, і в жовтні вони атакували цю нещасну Авдіївку всією зброєю, всією потужністю, що в них було. Просто тисячі їхніх військових загинули, десятки тисяч. Ось чого домоглася Росія".

Зеленський констатує, що в української армії не вистачає зброї, особливо далекобійної.

"Тому наша головна зброя сьогодні — це наші люди, наші воїни, і ми розраховуємо на підтримку партнерів", — сказав він.

Головне — розблокувати небо

У бесіді з журналістами Зеленський нагадав про головну тактику росіян: вони повністю руйнують усі будинки і споруди, а потім пробують заходити на цю територію. Протистояти КАБам і російській авіації в України поки що немає достатніх ресурсів.

"Ми чекаємо обіцяного, про що домовилися (з партнерами), ми чекаємо на можливість розблокувати небо, де у Російської Федерації зараз перевага. Ще два роки тому на Мюнхенській конференції я говорив, що нам потрібно діяти швидше. Тому нам дуже важливо розблокувати небо. Ми почали отримувати від партнерів системи ППО, але їх дуже мало, щоб швидко просуватися вперед. Але там, де вони були, Росія дуже швидко відходила, бо втрачала літаки. Не буду говорити, що і як ми задіяли, але останній приклад — знищено 12 літаків РФ. Тобто ці системи розблокують небо і дадуть нам можливість просуватися вперед", — заявив президент.

За технологіями — майбутнє

З огляду на те, що Україна воює з ворогом, який перевершує її за ресурсами і живою силою, вона почала розвивати технології та виробництво дронів. Глава держави впевнений в успіху.

"Я впевнений, цього року ми здивуємо Росію дронними системами, системами РЕБ. Це наші вітчизняні технології. Це наш паралельний шлях, поки ми чекаємо на допомогу від партнерів".

Блокування пакета допомоги для України в Білому домі

Зеленський, звертаючись до сенаторів, підкреслив, що потрібно працювати однією командою.

"Якщо Україна буде одна, росія нас зруйнує, зруйнує Балтику, зруйнує Польщу, Вони можуть це зробити", — упевнений політик.

Європа не готова до війни

Згадуючи 2014 рік, Зеленський зазначив, що українці 2014 року не були готові до окупації Криму та частини Донбасу, але за вісім років вони перебудувалися, зокрема й психологічно:

"Я думаю, в Європі немає сьогодні жодної країни, яка була б готова до вторгнення. Не тому що ми кращі або сильніші. Ні, ми всі однакові. У нас були всі ці роки, а ваші країни їх не мали. І психологічно, і з точки зору інформації, ЗМІ ви не готували до цього свої народи. І я розумію, чому. Ніхто цього не хоче. Сенатори повинні зрозуміти, що тільки спільно можна перемогти Росію. Вони повинні зрозуміти, що ми переможемо з ними або без них. У нас більше немає інших можливостей, і в нас тільки одна земля".

Про мобілізацію

Володимир Зеленський назвав питання комплексним, наголосивши, що головним у ньому є ротація. За його словами, люди, які фізично втомилися на фронті, мають відновитися, а замість них прийти професіонали, які пройшли відповідну підготовку.

"Від цієї системи залежить і система мобілізації: скільки людей на фронті, скільки є резервів для захисту, для оборони. Для контрнаступу треба мати іншу кількість бригад. Тому питання мобілізації є складною справою", — вважає він.

Про зустріч із Трампом

На запитання журналістки, чи не хоче Володимир Зеленський запросити Трампа до Києва, той відповів, що запросив його публічно, але це залежить тільки від його бажання. Україна готова показати всім охочим політикам зі США, що відбувається.

"Якщо Трамп приїде, я готовий із ним поїхати на фронт. Якщо у нас буде розмова, як закінчити війну, ми повинні показати тим, хто приймає рішення, що означає ця справжня війна. Це не те що пишуть в Instagram", — зазначив Зеленський.

Раніше Фокус писав про те, що в Мін'юсті розповіли, де взяти десятки тисяч людей для ЗСУ.