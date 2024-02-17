"Як довго світ дозволятиме Росії бути такою": звернення Зеленського на конференції у Мюнхені

Чим довше триває російська агресія проти світового порядку, тим більшими будуть зміни, які вона спровокує, вважає президент України Володимир Зеленський.

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17 лютого президент України Володимир Зеленський виступає на Мюнхенській конференції з питань безпеки. Під час неї він заявив, що російсько-українська війна становить загрозу для кожного в Європі.

З його слів, це російська війна проти всіх правил загалом.

"Як довго світ дозволятиме Росії бути такою. Це головне запитання сьогодні. Чим довше ця російська агресія проти світового порядку продовжуватиметься, тим більшими будуть зміни, які вона провокує", — сказав Володимир Зеленський.

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З його слів, ймовірно, людям доведеться жити у світі, де локальні війни більше не будуть локальними, тоді як будь-який початок війни нестиме ризики перетворення на глобальну катастрофу. Тоді як перетворити їжу та міграцію можуть на зброю.

"Якщо ми не будемо діяти зараз, Путін зможе зробити наступні роки катастрофічними, і для інших націй також", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 16 лютого президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між державами. Зокрема, в документі зафіксована позиція Німеччини щодо санкцій проти РФ, трибуналу та заморожених активів.

Того ж дня президент Франції Емманюель Макрон підписав угоду про гарантії безпеки для України в межах декларації G7. Також країна виділила 3 мільярди євро на військові потреби ЗСУ.