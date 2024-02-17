"Как долго мир будет позволять России быть такой": обращение Зеленского на конференции в Мюнхене

Чем дольше продолжается российская агрессия против мирового порядка, тем большими будут изменения, которые она спровоцирует, считает президент Украины Владимир Зеленский.

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17 февраля президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Во время нее он заявил, что российско-украинская война представляет угрозу для каждого в Европе.

По его словам, это российская война против всех правил в целом.

"Как долго мир будет позволять России быть такой. Это главный вопрос сегодня. Чем дольше эта российская агрессия против мирового порядка будет продолжаться, тем больше будут изменения, которые она провоцирует", — сказал Владимир Зеленский.

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По его словам, вероятно, людям придется жить в мире, где локальные войны больше не будут локальными, тогда как любое начало войны будет нести риски превращения в глобальную катастрофу. Тогда как превратить пищу и миграцию могут в оружие.

"Если мы не будем действовать сейчас, Путин сможет сделать следующие годы катастрофическими, и для других наций также", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 16 февраля президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между государствами. В частности, в документе зафиксирована позиция Германии относительно санкций против РФ, трибунала и замороженных активов.

В тот же день президент Франции Эмманюэль Макрон подписал соглашение о гарантиях безопасности для Украины в рамках декларации G7. Также страна выделила 3 миллиарда евро на военные нужды ВСУ.