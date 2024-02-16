"Нет в этом больше никаких секретов": Зеленский назвал Путина президентом-убийцей (видео)

По словам украинского лидера, все, кто будет голосовать на выборах президента РФ в этом году должны понимать, что голосуют за убийцу. Это же должны знать и те, кто поддерживает с ним экономические связи.

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал главу Кремля Владимира Путина убийцей. Каждый, кто поздравит Путина с победой на выборах в России, легитимизирует президента-убийцу. Это сказал Зеленский во время пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже 16 февраля.

Президент Украины в своей речи намекнул на смерть оппозиционера Алексея Навального в тюрьме.

"Сегодняшние события говорят о том, что Путин — убийца. Это не какой-то там сигнал. Абсолютно понятно, что он — убийца. И нет в этом больше никаких секретов", — сказал Зеленский.

Украинский политик также отметил, убийца идет на выборы в этом году. Об этом должны знать все, кто будет голосовать за него, а также поддерживать деловые связи.

"Люди, которые имеют с ним экономические отношения — они зарабатывают кровавые деньги, потому что у них контракты с убийцей. Лидеры, которые будут приветствовать Путина с "избранием" президентом, должны знать, что они легитимировали убийцу", — сказал Зеленский.

Владимир Зеленский о Путине

Напомним, что ранее Зеленский прямо обвинил Владимира Путина в смерти Навального во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. Он заявил, вполне очевидно, кто стоит за гибелью российского оппозиционера — президент Владимир Путин. На его счету уже тысячи таких замученных и это будет продолжаться для того, чтобы сохранить свои позиции.

"Только что стало известно, что в российской тюрьме погиб Алексей Навальный. Очевидно он убит Путиным, как и тысячи других замученных, замученных из-за одного этого существа. Путину все равно кто погибнет, лишь бы только он сохранил свои позиции", — заявил Владимир Зеленский.

Отметим, что о смерти российского оппозиционера сообщили в управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ 16 февраля. 47-летнему политику, который уже несколько лет находится в заключении, якобы стало плохо после прогулки и он потерял сознание.