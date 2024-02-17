Авдеевка, условия победы и помощь Запада: главное из выступления Зеленского в Мюнхене (видео)

Владимир Зеленский не перестает подчеркивать опасность России для цивилизованногоо мира и призывает сообща остановить ее. Для этого Украине необходимо больше оружия, в частностии дальнобойного.

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Президент Украины Владимир Зеленский после выступления на Мюнхенской конференции пообщался с журналистами и более детально рассказал о том, с чем сталкиваются ВСУ на поле боя, и чего Украина ждет от своих партнеров.

Авдеевка: решение отойти было правильным

Глава государства считает, что решение командования отвести ВСУ на более подготовленные позиции было "единственно верным решением".

"Мы сохраняем наших людей, наших воинов, потому что это и есть защита. А оружие любое, мы благодарны всем нашим партнерам, оно помогает восстанавливать справедливость и мир на территории Украины. Но все мы знаем, что человек держит это, военный держит это. Военный освобождает территории, защищает дома, защищает людей, семьи. Поэтому решение принято правильное, чтобы не попасть в окружение, отойти на другие рубежи.

Это не значит, что люди вышли на какие-то километры, и Россия что-то захватила. Она ничего не захватила", – заявил Зеленский.

По его словам, свое задание по истощению армии противника украинские военные выполняют. Соотношение потерь составляет 1 к 7 в пользу украинцев.

"В октябре начались их контрнаступательные действия, и в октябре они атаковали эту несчастную Авдеевку всем оружием, всей мощностью, что у них было. Просто тысячи их военных погибли, десятки тысяч. Вот чего добилась Россия".

Зеленский констатирует, что у украинской армии не хватает оружия, особенно дальнобойного.

"Поэтому наше главное оружие сегодня – это наши люди, наши воины, и мы рассчитываем на поддержку партнеров", – сказал он.

Главное – разблокировать небо

В беседе с журналистами Зеленский напомнил о главной тактике россиян: они полностью разрушают все дома и сооружения, а затем пробуют заходить на эту территорию. Противостоять КАБам и российской авиации у Украины пока что нет достаточных ресурсов.

"Мы ждем обещанного, о чем договорились (с партнерами), мы ждем возможности разблокировать небо, где у Российской Федерации сейчас преимущество. Еще два года назад на Мюнхенской конференции я говорил, что нам нужно действовать быстрее. Поэтому нам очень важно разблокировать небо. Мы начали получать от партнеров системы ПВО, но их очень мало, чтобы быстро продвигаться вперед. Но там, где они были, Россия очень быстро отходила, потому что теряла самолеты. Не буду говорить, что и как мы задействовали, но последний пример – уничтожено 12 самолетов РФ. То есть эти системы разблокируют небо и дадут нам возможность продвигаться вперед", – заявил президент.

За технологиями – будущее

Учитывая, что Украина воюет с врагом, превосходящим ее по ресурсам и живой силе, она начала развивать технологии и производство дронов. Глава государства уверен в успехе.

"Я уверен, в этом году мы удивим Россию дронными системами, системами РЭБ. Это наши отечественные технологии. Это наш параллельный путь, пока мы ждем помощь от партнеров".

Блокировка пакета помощи для Украины в Белом доме

Зеленский, обращаясь к сенаторам, подчеркнул, что нужно работать одной командой.

"Если Украина будет одна, россия нас разрушит, разрушит Балтику, разрушит Польшу, Они могут это сделать", – уверен политик.

Европа не готова к войне

Вспоминая 2014 год, Зеленский отметил, что украинцы в 2014 году не были готовы к оккупации Крыма и части Донбасса, но за восемь лет они перестроились, в том числе и психологически:

"Я думаю, в Европе нет сегодня ни одной страны, которая была бы готова к вторжению. Не потому что мы лучше или сильнее. Нет, мы все одинаковые. У нас были все эти годы, а ваши страны их не имели. И психологически, и с точки зрения информации, СМИ вы не готовили к этому свои народы. И я понимаю, почему. Никто этого не хочет. Сенаторы должны понять, что только сообща можно победить Россию. Они должны понять, что мы победим с ними или без них. У нас больше нет других возможностей, и у нас только одна земля".

О мобилизации

Владимир Зеленский назвал вопрос комплексным, подчеркнув, что главным в нем является ротация. По его словам, люди, которые физически устали на фронте, должны восстановиться, а вместо них прийти профессионалы, которые прошли соответствующую подготовку.

"От этой системы зависит и система мобилизации: сколько людей на фронте, сколько есть резервов для защиты, для обороны. Для контрнаступления надо иметь другое количество бригад. Поэтому вопрос мобилизации является сложным делом", – считает он.

О встрече с Трампом

На вопрос журналистки, не хочет ли Владимир Зеленский пригласить Трампа в Киев, тот ответил, что пригласил его публично, но это зависит только от его желания. Украина готова показать всем желающим политикам из США, что происходит.

"Если Трамп приедет, я готов с ним поехать на фронт. Если у нас будет разговор, как закончить войну, мы должны показать, тем, кто принимает решения, что значит эта настоящая война. Это не то что пишут в Instagram", – отметил Зеленский.

Ранее Фокус писал о том, что в Минюсте рассказали, где взять десятки тысяч людей для ВСУ.