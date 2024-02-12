ЗСУ можуть використовувати гелікоптери РФ на фронті: у Defense Express вказали на цікавий момент

ФСБ РФ заявила, що Повітряні сили ЗСУ отримали російські літаки через незаконний їх продаж Росавіацією. Мова йде про три гелікоптери Мі-9 і транспортні літаки Іл-76.

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ФСБ звинуватила Росавіацію в незаконному виведенні 59 бортів з юрисдикції Росії та провела обшуки. Експерти Defense Express вважають, що такі обвинувачення виглядають "дивно".

З РФ незаконно вивези 59 бортів: що відомо

Росавіація, вона ж "Федеральна агенція повітряного транспорту", відповідає за сегмент цивільного авіатранспорту та державне майно в цьому сегменті.

За даними ФСБ, з березня 2022 року по червень 2023 року через дії працівників Росавіації з юрисдикції Росії було незаконно виведено 59 бортів, 36 з них були продані за кордон, вісім — в "недружні країни".

Крім цього, окупанти стверджують, що декілька повітряних суден почали воювати на фронті на стороні України. Мова йде про три гелікоптери Мі-8 і транспортні літаки Іл-76, які нібито виконували рейси з вимкнутими відповідачами, що в результаті дозволяє приховувати інформацію про маршрути. Ворог заявив, що борти Іл-76 могли використати для доставки зброї й техніки для ЗСУ.

"Цікавий" момент у звинуваченні ФСБ

Експерти зауважили, що звинувачення виглядають "дивно", оскільки Росавіація відповідає лише за цивільний авіатранспорт.

"Під цей випадок навряд чи підпадають дуже рідкісні епізоди, коли російські військові переганяли свої Мі-8 і здавались в полон України. Уявити собі ситуацію, коли цивільні Мі-8 "кочують" із території РФ і потім опиняються на нашій землі, щоб знищувати окупантів — теж доволі складно", — розповіли в Defense Express.

Аналітики наголосили, що не потрібно виключати варіант, коли ФСБ лише відкрила чергову "справу шкідників" під придуманим звинуваченням, як це відбувалося в сталінські часи.

Нагадаємо, 26 грудня у ЗМІ повідомили, що російська Об'єднана авіаційна корпорація (ОАК) випустила винищувачі п'ятого покоління Су-57. Ворог стверджував, що у 2023 році державне замовлення на випуск подібних бортів зріс удвічі.

29 грудня стало відомо, що в Росії розпочали роботу над радянським проєктом навчально-бойового літака МіГ-УТС. Програму створення борта противник позиціював як ключову частину нового комплексу підготовки льотчиків.