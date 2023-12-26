У РФ вихваляються, що випустили літаки п'ятого покоління Су-57

ЗС РФ отримали на озброєння 12 винищувачів Су-57, заявила російська влада. При цьому обіцяють, що у 2024 році отримають ще більше.

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Російська Об'єднана авіаційна корпорація (ОАК), яка постачає військові літаки для ЗС РФ, у повному об'ємі виконала державне замовлення з випуску винищувачів 5 покоління Су-57. Про це заявив голова ОАК Юрій Слюсар, ідеться у дописі в Telegram-каналі "РИА Новости".

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Зі слів росіянина, державне замовлення на випуск подібних повітряних суден у 2023 році зріс удвічі. ОАК з замовленням Кремля справилась у повному обсязі.

Зазначимо, Слюсар не повідомив, скільки саме новітніх винищувачів отримала російська армія та скільки планує отримати у майбутньому.

На порталі росЗМІ "Газета.ru" наведено інші подробиці заяви голови ОАК, які пролунали в ефірі пропагандистського каналу "Россия 24". Зокрема, він вихвалявся, що випускаючи літаки, дотримувався графіка, а інколи — працювали "навіть з випередженням". Також вказав, що у 2024 році Міноборони РФ планує змінити обсяг замовлення — зробити його "ще більше".

Авіація РФ — чим особливий літак Су-57

Су-57 — винищувач 5 покоління, який у РФ, згідно з заявами урядовців, почали випускати у 2019 році — про це розповіли на порталі Aerohub Time у серпні 2022 року. За різними оцінками, станом на початок вторгнення, Росія мала від 3 до 15 повітряних суден — залежно від того, чи рахувати прототипи та переробки старих моделей.

Між тим вартість нового російського літака — близько 2,236 млрд руб (за цінами 2019 року). Серед його характеристик — надзвукова швидкість (2100-2600 км/год.), здатність вести радіоелектронну боротьбу та вести розвідку, ідеться у статті Military watch magazine. Також розповідається, що російський літак здатен нести кілька дронів різного призначення. Автори навели дані російського уряду щодо випуску Су-57 — їх начебто у 2023 році подвоїли, порівняно з 2022 роком, і випустили 12 шт.

Зазначимо, винищувачі Су-57 Росія використовувала на війні в Україні — наприклад, запускали авіаційні ракети по Одещині та Полтавщині у 2022 році. Раніше Фокус писав, що росЗМІ повідомили про створення нової ракети, яка запускається цим літаком. Дальність польоту ракети — близько 600 км. Також експерти відзначали, що пристрій має низькі стелз-характеристики, тому програє американському літаку F-16.

Нагадуємо, 22 грудня російська авіація втратила відразу три винищувачі Су-34 на окупованою Херсонщиною. Після втрати ще двох літаків протягом наступних днів військовий оглядач Олександр Коваленко відзначив, що Росія втрачає можливості у небі і незабаром переведе літаки подалі від лінії фронту.