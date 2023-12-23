ПКС РФ втратили одразу три Су-34: що відомо про блискучу операцію українських ВПС (фото)

Російські джерела стверджують, що літаки були знищені за сценарієм "Брянської різанини", коли українські сили влаштували засідку і використовували водночас комплекси Patriot.

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Українські сили протиповітряної оборони 22 грудня збили одразу три фронтові надзвукові винищувачі-бомбардувальники Су-34 ПКС РФ на південному напрямку. Як повідомив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат, Сили оборони вкотре провели блискучу операцію зі знищення противника на підступах до української держави. У зв'язку з цим Фокус зібрав подробиці знищення ворожих літаків, включно з думками військових експертів.

Офіційні дані: "мінуснули" три Су-24

Перша інформація про ураження російських бойових літаків стала доступна після повідомлення командувача Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Миколи Олещука. У своєму Telegram він написав, що вдень на південному напрямку українські захисники "мінуснули" три ворожі винищувачі-бомбардувальники Су-24, і побажав російським льотчикам "вічного польоту".

Пізніше інформацію підтвердив Юрій Ігнат, прокоментувавши подію в ефірі телемарафону. За його словами, ці машини є одними з новітніх бортів, які перебувають на озброєнні Повітряно-космічних сил РФ, а їхня вартість, за скромними оцінками, досягає щонайменше 50 млн доларів.

"Цього разу відразу три літаки на південному напрямку, такого давно не було. Су-34 давно не потрапляв у нашу з вами позитивну статистику", — сказав полковник.

Куди летіли Су-34 і чим могли їх збити

Офіційні джерела не повідомили про деталі, однак військові експерти припускають, що йдеться, найімовірніше, про знищення групи літаків супротивника, які виконували бойове завдання в чорноморському регіоні. Наприклад, у деяких пабліках повідомляється, що група Су-34 летіла бомбити плацдарм ЗСУ в Кринках Херсонської області, що на лівому березі Дніпра. А після ураження літаки нібито впали в Чаплинському районі на Херсонщині, однак офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Чаплинський район Херсонської області

Також у ЗСУ не уточнили, за допомогою яких систем було знищено російські винищувачі-бомбардувальники. Тим часом експерти зазначають, що Су-34 розроблялися як літаки, що здатні ухилятися від перехоплювачів ЗРК "Бук" і С-300. Отже, можна припустити, що машини були знищені більш ефективним озброєнням.

У цьому контексті слід згадати аналогічний епізод, який в інформаційному полі охрестили як "Брянська різанина". Ця подія сталася в травні цього року, а пізніше офіційні представники українських ВПС розкрили подробиці того, як українські бійці за п'ять хвилин знищили п'ять одиниць авіації противника в небі над Брянською областю. Як повідомив тоді Ігнат, в операції були задіяні зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Блискучу операцію пізніше прокоментували і західні експерти. Так польський військовий експерт Максиміліан Дура на сторінках Defence 24 розповів, що командування ЗСУ провело оперативну гру, розмістивши комплекси Patriot у такий спосіб, щоб їхньої дальності вистачило для ураження об'єктів на території РФ. За його словами, батареї Patriot, озброєні ракетами PAC-2 GEM з дальністю 160 км, могли бути розміщені і в південних регіонах України для прикриття об'єктів критичної інфраструктури.

Щодо операції 22 грудня, то експерти зазначають, що для цієї війни це досить важлива подія. Зокрема, військовий експерт у сфері радіотехнологій Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш" вважає, що ці літаки багато місяців поспіль скидали авіабомби типу КАБ і вважалося, що вони практично невразливі.

"Ці літаки багато місяців поспіль скидали КАБи і вважалося, що їх не можна збити. Весь маневр був на 100% розрахований на відхід "Су" від Бука і від С-300. І коли нашим це набридло, вони підтягнули щось краще, ніж радянський С-300. Тепер охочих кидати КАБ серед російських пілотів поменшає", — написав він у Telegram.

Су-34 розроблялися як літаки, які здатні уникати перехоплювачів ЗРК "Бук" і С-300

Що говорять у Росії

Ураження одразу трьох літаків ПКС РФ, як зазначив Бескрестнов, справді є історичною подією, оскільки не лишилася осторонь навіть від російських коментаторів і пропагандистів. Насамперед російські профільні ресурси повідомили про те, що винищувачі-бомбардувальники "Су-34, які працювали планувальними ФАБами по українському плацдарму в Кринках", були підбиті комплексами MIM-104 Patriot.

Там же було зазначено, що російські ПКС уперше за багато десятиліть зіткнулися з противником, який володіє численним парком сучасних засобів ППО, зокрема, зенітних комплексів і РЛС.

"Експерти" з РФ поскаржилися, що повітряні сили не можуть діяти за прикладом американських або ізраїльських ВПС, які вміють системно придушувати ППО супротивника завдяки комплексному підходу, а просто літають із ракетами Х-31 "під черевом", очікуючи на те, коли ввімкнуться українські РЛС.

"Це методична багаторічна комплексна робота. І робити її доведеться тепер нашим ПКС. Саме як єдину осмислену і комплексну роботу, а не тільки якийсь механічний набір необхідних окремих ситуативних тактичних або адміністративних рішень за чергових проблем", — пишуть росіяни.

Також російські військкори пишуть, що літаки були знищені в результаті засідки, аналогічно тій, яка була влаштована під час "Брянської різанини".

Втрати і відмова російських льотчиків виконувати бойові завдання

Окремо зауважимо наявність інформації про втрати серед екіпажів російських Су-34. Кількість загиблих сторонами не уточнювалася, проте російські джерела повідомляють, що втрати все ж є. Водночас російські пабліки пишуть, що в зону падіння літаків вилетіла рятувальна команда, яка забрала "і живих, і мертвих".

Вертоліт рятувальної команди. Джерело: Telegram

Фото з місця падіння літаків Су-34. Джерело: Telegram

Фото з місця падіння літаків Су-34. Джерело: Telegram

Також цікава інформація з'явилася на каналі "Кремлівська табакерка". Автори повідомляють, що з шести льотчиків четверо загинули, двом вдалося вижити.

"Протидіяти західним системам, які є в розпорядженні противника, ми зараз ніяк не можемо. Хіба що літати рідше і не підлітати близько. Але це знизить ефективність ударів по ворогу", — цитують слова "співрозмовника" каналу.

За його словами, Су-34 були збиті ЗРК Patriot, але "не виключено, що це була і якась інша західна система". Також у зв'язку з інцидентом російські льотчики нібито готують якесь звернення до командування ПКС, оскільки не хочуть бути "смертниками".

"За нашою інформацією, низка пілотів хочуть звернутися до командування з проханням скоротити кількість вильотів у бік українських позицій. І навіть готують відповідне звернення, під яким уже з'явилися перші підписи", — пишуть автори каналу.

Російські льотчики вимагають, щоб спочатку "розібралися" з українською ППО, а потім захистили авіабази від безпілотників, які періодично завдають шкоди бойовій авіації РФ

"Я особисто знаю трьох пілотів, які хочуть піти з армії. Після сьогоднішньої трагедії їх точно побільшає. Так не можна. Ми хочемо захисту", — поскаржилися співрозмовники.