Patriot vs Су-35: експерт розповів, як "літній" ЗРК легко збив "сучасний" винищувач РФ

Польський військовий аналітик Максиміліан Дура відзначив дії командування ЗСУ, яке в результаті оперативної гри заманило противника в пастку. У результаті нашим силам ППО вдалося непомітно розмістити установки Patriot поблизу російських кордонів.

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Українські батареї Patriot, які захищають небо над Києвом, без проблем збили два літаки Су-35 над територією РФ і Чорним морем, попри нібито "найсучасніші" системи протидії, встановлені на російських винищувачах. Таким чином, поки в українських Patriot є чим вести вогонь, російська авіація не зможе безпечно діяти навіть за 120-140 кілометрів від своєї території. Про подробиці протистояння західних ЗРК і винищувачів ВКС РФ розповів польський військовий експерт Максиміліан Дура на сторінках Defence 24.

Інформація про застосування комплексу Patriot по російській авіації вперше з'явилася 3 липня 2023 року Цього дня росіяни мали втратити щонайменше один фронтовий бомбардувальник Су-34, один винищувач Су-35, два рідкісні гелікоптери радіоелектронної боротьби Мі-8МТПР-1 і один стандартний гелікоптер Мі-8. Пізніше стало відомо, що ці машини входили до складу однієї авіагрупи, яка мала завдати чергового ракетно-бомбового удару по Чернігівській області України.

Польський експерт посилається на слова спікера Повітряних сил ЗСУ полковника Юрія Ігната, який розповів про блискучу операцію українських сил зі знищення ворожої авіації.

Бойова робота розрахунку комплексу Patriot

Річ у тім, що командування ЗСУ провело оперативну гру, в результаті якої росіяни повірили в те, що отримані комплекси Patriot прикривають великі міста України і не можуть бути розгорнуті поблизу кордонів, щоб вразити цілі на території РФ. Дура визнає, що така своєрідна "психологічна операція" виявилася досить ефективною, оскільки росіяни дорого заплатили за свою довіру.

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На думку експерта, українські захисники, у розпорядженні яких були ракети PAC-2 GEM із дальністю "лише" 160 км, імовірно, організували пастку для російських літаків і гелікоптерів, приховано перекинувши елементи батареї Patriot з-під Києва ближче до російського кордону.

Результат успішної операції українських сил ППО, яка була повторена над Чорним морем, був несподіваним для противника.

"Психологічний ефект був величезним, тому що росіяни давно перестали туди літати, розуміючи, що їх можуть збити "Патріоти", які теоретично стоять під Києвом, більш ніж за 500 км від моря", — наголосив експерт.

Окремо Дура відзначив роботу РЛС комплексу. За його словами, українці зберегли обережність і розмістили найважливіший компонент ЗРК на відстані 30-40 км від росіян. Вони розуміли, що противник може дістати системами типу "Ураган" у разі виявлення РЛС, після чого комплекс вже не може вести вогонь.

Російський винищувач Су-35 Фото: Відкриті джерела

Тому ЗСУ "приспали" пильність противника, розмістивши радар управління вогнем далі від кордону, ніж самі пускові установки, і, що найголовніше, увімкнувши його тільки на момент самого обстрілу. А в цей час виявлення і супровід самих цілей було передано іншій, типово українській радіолокаційній станції, робота якої в прифронтовій зоні вже не турбувала росіян.

У підсумку послідовність дій була такою — відома росіянам українська РЛС "первісного виявлення" витратила багато днів на те, щоб привчити їх до своєї присутності і роботи, заодно визначаючи, як російська авіація діяла в напрямку Брянська. Потім три або чотири батарейні пускові установки Patriot (кожна з чотирма ракетами PAC-2) і один радар управління вогнем AN/MPQ-53 були переміщені на заздалегідь організовані вогневі позиції. І коли у відстежуваному секторі з'являлася прийнятна кількість російських літаків, їхні дані передавали на радар управління вогнем батареї Patriot, який починав працювати. Після чого здійснювався пуск ракет.

"Уся операція, за словами українців, тривала п'ять хвилин, і цього вистачило, щоб збити два новітні російські ударні літаки й три вертольоти", — підсумував польський експерт.

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 21 листопада заявив, що західні системи Patriot, IRIS-T і NASAMS у майбутньому можуть стати основою української протиповітряної оборони. Вони зможуть замінити застарілу радянську техніку і складатимуть щит від Повітряних сил ЗСУ.