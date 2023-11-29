Patriot vs Су-35: эксперт рассказал, как "пожилой" ЗРК легко сбил "современный" истребитель РФ

Польский военный аналитик Максимилиан Дура отметил действия командования ВСУ, которое в результате оперативной игры заманило противника в ловушку. В результате нашим силам ПВО удалось незаметно разместить установки Patriot вблизи российских границ.

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Украинские батареи Patriot, которые защищают небо над Киевом, без проблем сбили два самолета Су-35 над территорией РФ и Черным морем, несмотря на якобы "самые современные" системы противодействия, установленные на российских истребителях. Таким образом, пока у украинских Patriot есть чем вести огонь, российская авиация не сможет безопасно действовать даже в 120-140 километрах от своей территории. О подробностях противостояния западных ЗРК и истребителей ВКС РФ рассказал польский военный эксперт Максимилиан Дура на страницах Defence 24.

Информация о применении комплекса Patriot по российской авиации впервые появилась 3 июля 2023 года В этот день россияне должны были потерять как минимум: один фронтовой бомбардировщик Су-34, один истребитель Су-35, два редких вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 и один стандартный вертолет Ми-8. Позже стало известно, что эти машины входили в состав одной авиагруппы, которая должна была нанести очередной ракетно-бомбовый удар по Черниговской области Украины.

Польский эксперт ссылается на слова спикера Воздушных сил ВСУ полковника Юрия Игната, который рассказал о блестящей операции украинских сил по уничтожению вражеской авиации.

Боевая работа рассчета комплекса Patriot

Дело в том, что командование ВСУ провели оперативную игру, в результате которой россияне поверили в то, что полученные комплексы Patriot прикрывают крупные города Украины и не могут быть развернуты вблизи границ, чтобы поразить цели на территории РФ. Дура признает, что такая своеобразная "психологическая операция" оказалась достаточно эффективной, так как россияне дорого заплатили за свое доверие.

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По мнению эксперта, украинские защитники, в распоряжении которых были ракеты PAC-2 GEM с дальностью "всего" 160 км, вероятно, организовали ловушку для российских самолетов и вертолетов, скрытно перебросив элементы батареи Patriot из-под Киева ближе к российской границе.

Результат успешной операции украинских сил ПВО, которая была повторена над Черным морем, был неожиданным для противника.

"Психологический эффект был огромным, потому что россияне давно перестали туда летать, понимая, что их могут сбить "Патриоты", теоретически стоящие под Киевом, более чем в 500 км от моря", — подчеркнул эксперт.

Отдельно Дура отметил работу РЛС комплекса. По его словам, украинцы сохранили осторожность и разместили важнейший компонент ЗРК на расстоянии в 30-40 км от россиян. Они понимали, что противник может достать системами типа "Ураган" в случае обнаружения РЛС, после чего комплекс не может вести огонь.

Российский истребитель Су-35 Фото: Открытые источники

Поэтому ВСУ "усыпили" бдительность противника, разместив радар управления огнем дальше от границы, чем сами пусковые установки, и, что самое главное, включив его только на момент самого обстрела. А в это время обнаружение и сопровождение самих целей было передано другой, типично украинской радиолокационной станции, работа которой в прифронтовой зоне уже не беспокоила россиян.

В итоге последовательность действий была такая — известная россиянам украинская РЛС "первоначального обнаружения" потратила много дней на то, чтобы приучить их к своему присутствию и работе, заодно определяя, как российская авиация действовала в направлении Брянска. Затем три или четыре батарейные пусковые установки Patriot (каждая с четырьмя ракетами PAC-2) и один радар управления огнем AN/MPQ-53 были перемещены на заранее организованные огневые позиции. И когда в отслеживаемом секторе появлялось приемлемое количество российских самолетов, их данные передавались на радар управления огнем батареи Patriot, который начинал работать. После чего производился пуск ракет.

"Вся операция, по словам украинцев, длилась пять минут, и этого хватило, чтобы сбить два новейших российских ударных самолета и три вертолета", — подытожил польский эксперт.

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 21 ноября заявил, что западные системы Patriot, IRIS-T и NASAMS в будущем могут стать основой украинской противовоздушной обороны. Они смогут заменить устаревшую советскую технику и будут составлять щит от Воздушных сил ВСУ.