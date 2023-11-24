"Ситуация может стать сложной": зимой ФРГ развернет в Украине еще один ЗРК Patriot, – посол

По словам немецкого дипломата Мартина Егера, кроме усиления украинской противовоздушной обороны, Германия помогает готовить украинскую энергосистему к зиме. В этом году на энергетическую поддержку Украины Берлин выделит около 300 миллионов евро.

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Зимой Германия развернет в Украине дополнительный зенитный ракетный комплекс Patriot. Об этом сказал немецкий посол в Украине Мартин Егер в интервью агентству "Укринформ" от 24 ноября.

По словам дипломата, Украина сделала все возможное, чтобы подготовится к зимнему периоду. Он отметил, что зимой ситуация "может стать очень сложной", поэтому Германия также внесла свой вклад в усиление противовоздушной обороны страны.

"В дополнение к упомянутым системам IRIS-T, зимой здесь будет развернута еще одна система Patriot из Германии", — сказал посол.

Мартин Егер также упомянул о том, что Берлин финансово поддержал подготовку к зиме украинской энергетической сети. Кроме того, Германия передала Украине большое количество генераторов и прочую поддержку.

"Таким образом, нам удалось существенно повлиять на ситуацию. За оба года мы уплатили в Фонд энергетической поддержки в общей сложности 200 млн евро, и являемся таким образом крупнейшим плательщиком", — констатировал Егер.

Дипломат подчеркнул, что в прошлом году ФРГ суммарно выделила на энергетическую поддержку Украины 260 миллионов евро, а в этом году помощь Берлина составит около 300 миллионов евро.

Напомним, 10 ноября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Украина получит еще одну систему Patriot, которую ранее обещала Германия. По словам военного, Украина активно перевооружается на западные комплексы.

Кроме того, 21 ноября министр обороны Германии Борис Писториус объявил о новом пакете помощи Украине на общую сумму более 1,3 млрд евро, который включает дополнительное количество систем ПВО Iris-T SLM.