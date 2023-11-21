Писториус объявил о новом пакете помощи Украине: что в него войдет (видео)

По словам главы немецкого оборонного ведомства, Киев получит дополнительные системы ПВО Iris-T SLM, а также дроны и снаряды. О передаче ракет Taurus пока речи не идет.

Related video

Во вторник, 21 ноября, министр обороны Германии Борис Писториус объявил о новом пакете помощи Украине на общую сумму более 1,3 млрд евро. Об этом он сообщил, находясь с официальным визитом в Киеве, передает немецкое издание BILD.

Глава немецкого оборонного ведомства сообщил, что Берлин передаст Киеву третий пакет систем ПВО Iris-T SLM, увеличив общее число обещанных систем с восьми до двенадцати. По его словам, первая из четырех новых обещанных систем поступит не ранее конца 2024 года, а остальные — не ранее 2025 года.

Пакет помощи также включает 60 высокотехнологичных разведывательных беспилотников различных типов, а также более 20 радиолокационных систем для обнаружения дронов-камикадзе противника.

Глава Минобороны ФРГ объявил о новом пакете помощи Украине

Писториус сообщил, что украинские военные получат 20 000 новых 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Как отмечают авторы публикации, это столько же, сколько Германия суммарно уже поставила Украине. Также упоминается о передаче 8000 противотанковых мин.

По словам министра, в течение следующего года его страна планирует произвести и поставить в Украину до 130 тысяч артиллерийских снарядов стандарта НАТО.

На вопрос о том, будут ли Украине поставлены крылатые Taurus, Писториус сообщил, что новой информации по этому поводу нет.

Напомним, 13 ноября Борис Писториус сообщил, что в следующем году Германия, вероятно, увеличит в два раза объем военной помощи Украине. Министр подчеркнул, что увеличение военной помощи представляет собой "мощный сигнал Украине о том, что мы не покидаем их".

Ранее, 12 ноября, СМИ сообщили, что правящая коалиция канцлера ФРГ Олафа Шольца одобрила увеличение военной помощи Украине в 2024 году (до 8 миллиардов евро). В таком случае оборонный бюджет Германии составит 2% ВВП впервые за более чем за 30 лет.