С неанонсированным визитом в Киев прибыл министр обороны Германии (видео)

В течение дня глава Минобороны ФРГ встретится с украинским коллегой Рустемом Умеровым и президентом Владимиром Зеленским. Визит состоится на фоне усиления российских ударов по Украине.

Related video

С необъявленным визитом во вторник утром, 21 ноября, в Киев поездом прибыл министр обороны Германии Борис Писториус. Основные темы поездки — обучение украинских солдат и военная помощь. Об этом сообщает ntv.de.

В Минобороны Германии отметили, что своим визитом Писториус хочет еще раз подтвердить поддержку Украины со стороны Германии.

Известно, что в течение дня министр встретится с украинским коллегой Рустемом Умеровым и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме политических дискуссий, запланировано также возложение цветов на Майдане, где десять лет назад начались проевропейские протесты, и посещение украинского военного полигона.

"Визит министра обороны происходит на фоне недавнего усиления российских авиаударов по Украине", — говорится в сообщении.

Это второй визит Писториуса в Киев после вступления в должность министра обороны. Последний раз он был в Киеве в феврале.

Напомним, с неанонсированным визитом в Украину 20 ноября прибыл глава Пентагона Ллойд Остин. На киевском вокзале его встречала посол США в Украине Бриджит Бринк. Вместе с Остином прибыл глава Европейского командования Вооруженных сил США и верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО генерал Кристофер Каволи.

12 ноября в Bloomberg сообщили, что правящая коалиция канцлера ФРГ Олафа Шольца одобрила увеличение военной помощи Украине в 2024 году вдвое (до 8 миллиардов евро).