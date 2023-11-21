З неанонсованим візитом до Києва прибув міністр оборони Німеччини (відео)

Впродовж дня очільник Міноборони ФРН зустрінеться з українським колегою Рустемом Умєровим та президентом Володимиром Зеленським. Візит відбудеться на тлі посилення російських ударів по Україні.

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З неоголошеним візитом у вівторок вранці, 21 листопада, до Києва потягом прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Основні теми поїздки – навчання українських солдатів та військова допомога. Про це повідомляє ntv.de.

У Міноборони Німеччини зазначили, що своїм візитом Пісторіус хоче ще раз підтвердити підтримку України з боку Німеччини.

Відомо, що впродовж дня міністр зустрінеться з українським колегою Рустемом Умєровим та президентом України Володимиром Зеленським.

Окрім політичних дискусій, заплановано також покладання квітів на Майдані, де десять років тому почалися проєвропейські протести, та відвідування українського військового полігону.

"Візит міністра оборони відбувається на тлі нещодавнього посилення російських авіаударів по Україні", — йдеться у повідомленні.

Це другий візит Пісторіуса до Києва після вступу на посаду міністра оборони. Востаннє він був у Києві в лютому.

Нагадаємо, з неанонсованим візитом до України 20 листопада прибув голова Пентагону Ллойд Остін. На київському вокзалі його зустрічала посол США в Україні Бріджит Брінк. Разом з Остіном прибув голова Європейського командування Збройних сил США та верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО генерал Крістофер Каволі.

12 листопада в Bloomberg повідомили, що керівна коаліція канцлера ФРН Олафа Шольца схвалила збільшення військової допомоги Україні у 2024 році вдвічі (до 8 мільярдів євро).