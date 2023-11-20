Без предупреждения. Почему министр обороны США прибыл в Украину накануне заседания "Рамштайн"

Глава Пентагона вместе с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО без предупреждения наведались в Киев. Встреча с украинскими властями происходит накануне заседания в формате "Рамштайн" и после отказа Конгресса США предоставить финансирование для помощи Украине. Фокус узнавал, с какой целью Ллойд Остин прибыл в Украину и чего ждать после этого визита.

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Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Украину. Визит оказался неожиданным и неанонсированным, о своем прибытии в Киев глава Пентагона сообщил лично в социальной сети X (бывший Twitter). Впоследствии об этом сообщила и посол США в Украине Бриджит Бринк. Стоит отметить, что вместе с Остином прибыл глава Европейского командования Вооруженных сил США и верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО генерал Кристофер Каволи.

Обычно такие визиты вызывают беспокойство, хотя таинственность могла быть продиктована соображениями безопасности.

Визит высокопоставленных чиновников происходит накануне заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (более известной, как формат "Рамштайн"), которое состоится 22 ноября. На этот раз мероприятие пройдет в формате видеоконференции. Анонсированная тема встречи — дальнейшая военная поддержка Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Генералы Валерий Залужный и Кристофер Каволи систематически общаются с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Фото: t.me/CinCAFU

Примечательно, что незадолго до визита в Украину Остин отметился резонансным заявлением о том, что необходимо поддерживать канал связи с Россией.

"Важно, чтобы эти каналы были открыты. Даже в разгар всего того, что произошло с Россией и Украиной, я имел возможность взять трубку и поговорить с министром обороны РФ. И я думаю, что это критически важный потенциал, который мы должны поддерживать, чтобы справиться с кризисом в будущем", — сказал министр на брифинге.

В Киеве Остин отметил, что он привез важное сообщение, что США будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за свободу против агрессии России как сейчас, так и в будущем.

Что министр обороны США привез в Киев

Политический аналитик Александр Кочетков уверен, что от необъявленного визита главы Пентагона не стоит ждать плохих новостей для Украины. По его словам, обычно такие неприятные сообщения делаются не лично, а с помощью видеосвязи или телефонного разговора.

"Так делается во всем мире без исключений. Визит Остина происходит незадолго до заседания Рамштайн, поэтому его личный визит позволяет встретиться и поговорить с разными людьми. Речь идет о политическом руководстве, командовании, Минобороны. Другой формат такой возможности не предоставляет", — говорит он Фокусу.

Что касается Кристофера Каволи, то он уже встречался с Главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным в конце октября 2022 года. По официальной информации, обсуждался вопрос усиления противовоздушной обороны и прикрытия в осенне-зимний период объектов критической инфраструктуры. Кроме того, говорили о снарядах, дронах и военной технике.

Сразу после этой встречи в издании The Economist вышла резонансная статья Залужного, которую многие расценили как сообщение о том, что война в Украине находится в патовой ситуации.

Ллойд Остин и Энтони Блинкен пытаются убедить Конгресс США в необходимости финансовой поддержки Украины и Израиля Фото: Getty Images

"Говоря военной терминологией, то Остин приехал, чтобы провести разведку боем. Напомню, министр обороны является четвертым человеком в иерархии власти США, после президента, вице-президента и госсекретаря. Я думаю, его основная задача — узнать есть ли у украинского руководства план дальнейших действий на фронте. В Вашингтоне мыслят конкретными планами, а не абстрактными заявлениями. Там хотят понимать, если давать деньги, то на какие цели они нужны", — комментирует Фокусу военный эксперт Олег Стариков.

По словам эксперта, глава Пентагона выслушает украинскую сторону и передаст президенту Байдену складывающуюся ситуацию.

О чем говорили Ллойд Остин и украинское руководство

По мнению Александра Кочеткова, не нужно искать каких-то подтекстов во внезапном визите Остина и Каволи. Главной целью и темой визита являются планы как Украина будет переживать зиму, которая, как прогнозируется, будет тяжелой, при условии, что ожидаемое контрнаступление не принесло ожидаемых результатов.

"В США ухудшилась ситуация в финансовых и политических условиях, поэтому это будет откровенный разговор о том, как мы можем пройти зиму в таких условиях", — говорит эксперт.

16 ноября президент Байден подписал законопроект о краткосрочном государственном финансировании, не содержащий помощи для Украины и Израиля. Конгресс отказался поддержать решение о предоставлении 106 миллиардов долларов помощи для двух стран. По сообщению NBC News, лидеры Конгресса США надеются до Рождества, 25 декабря, мобилизовать голоса для предоставления дополнительной военной помощи для Украины и Израиля.

Есть вероятность, что Конгресс США найдет голоса, необходимые для принятия решения о финансировании военной поддержки для Украины, Израиля и Тайваня до 25 декабря Фото: Politico

"США нас не покинут, об этом можно не беспокоиться, но в рамках военной помощи могут быть изменения. По моему мнению, стоит ожидать, что нам будут предоставлять больше оборонительного вооружения, чтобы сдержать силы противника. О каких-то наступательных системах можно будет говорить только после того, как война в Украине перейдет из горячей фазы в холодное состояние. Это будет вооружение для сдерживания РФ от дальнейших действий", — предполагает Стариков.

По его словам, визит Остина и Каволи в Киев следует рассматривать именно под таким ракурсом. Кроме обсуждения планов и перспективы, это своеобразный экзамен для украинского руководства относительно видения намерений и оценки ситуации.

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