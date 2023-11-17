Война на пять лет. Готова ли Украина к длительным боям и каких изменений стоит ждать

На Западе говорят, что война в Украине может затянуться как минимум на следующие пять лет. Такие прогнозы появляются чуть ли не ежемесячно от журналистов и еврочиновников. Фокус разбирался, готова ли Украина воевать еще пять лет, чего надо ждать и к чему готовиться.

Related video

Война в Украине может растянуться еще на пять лет. Ни одна из сторон не готова сдаться и найти выход из тупика. Об этом пишет The Economist со ссылкой на разговоры европейских чиновников. Издание отмечает, что военный потенциал Запада исчерпывается, а пополнение арсеналов имеет ограниченные возможности.

В начале сентября 2023 года похожий сценарий, но уже на шесть-семь лет расписывало агентство Bloomberg. Тогда со ссылкой на высокопоставленного чиновника одной из европейских стран "Большой семерки", речь шла о том, что союзникам нужно планировать финансы, чтобы продолжать поддерживать Украину в конфликтах, которые будут значительно продолжительнее, чем ожидалось.

"Это намного дольше, чем многие официальные лица ожидали в начале этого года, но медленный прогресс в контрнаступлении Украины в последние месяцы смягчил ожидания", — говорилось в материале.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал готовиться к тому, что война в Украине может затянуться на долго Фото: Getty Images

Вместе с тем, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил официально, что война в Украине может затянуться и призвал готовиться к этому.

Украинская власть не комментирует такие заявления, а крайне осторожно относится к вероятным прогнозам. Ситуация понятна, не реагировать нельзя, ведь население хочет слышать и понимать перспективы. Кроме того, тактика "двух-трех недель" уже не работает, нужно идти на новый диалог с народом. Пессимистического настроения добавляют те же самые западные СМИ, которые систематически доставляют порции предательства. К слову, в том же таки The Economist, вышла статья главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного, из которой можно сделать вывод, что ситуация на войне патовая.

Как изменится политическая жизнь, если война продлится еще пять лет

По мнению председателя правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, озвученные The Economist сроки войны не имеют ничего общего с прогнозированием. На сегодня не существует методик, которые могут спрогнозировать, когда закончится война. Не понятно какие они использовали механизмы, критерии, чтобы получить эту цифру.

"По моему мнению, Путин затягивает войну до окончания выборов президента США, то есть, до февраля 2025 года. Тогда будет понятно, останется ли там действующий президент или появится новый. Но это также не гарантирует, что после выборов ситуация изменится, будут переговоры или победа одной из сторон. Еще один из вероятных сценариев — это переход в позиционную войну, сейчас это доминирующий критерий", — объясняет он Фокусу.

Мобилизационный ресурс Украины несопоставим с возможностями России по привлечению людей на фронт Фото: Getty Images

Политолог Игорь Рейтерович считает, что прогноз длительного срока войны крайне негативный для Украины. Если он действительно подтвердится, то стоит ожидать, что война наберет форм другой интенсивности, а страну ждут большие политические изменения.

"Вместе с тем, еще пять лет войны обязательно актуализирует вопрос проведения выборов в Украине, которые, в свою очередь, перекроят политическую карту. У населения появится запрос на новые политические проекты, которые будут предлагать альтернативу власти, если последняя покажет, что она не может выиграть эту войну. Надо понимать, как население будет настроено воспринимать определенные уступки, на которые придется идти", — говорит он Фокусу.

Рейтерович обращает внимание, что война на пять следующих лет приведет к большим демографическим потерям, в Украину не вернутся все те, кто уехал с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Позиционная и информационная война в Украине

Прогнозировать то, каким будет характер боевых действий, если война затянется на следующие пять лет, пока невозможно. Полной картиной и планами обладает только военное командование. Однако, остается неизменным то, что ресурсы России на Украине не сопоставимы, враг имеет больше возможностей для длительной военной агрессии.

Важно

Мир в обмен на территорию: готовы ли украинцы на уступки ради скорейшего окончания войны

"Надо быть объективным, пять лет войны мы не выдержим, Украина не имеет столько человеческого ресурса, техники и вооружений. В России этот потенциал больше в разы, Кремль пошел ва-банк — главное одержать победу, а что будет потом их не интересует. Бюджет на силовой блок и армию на следующий год уже увеличен до 105 млрд евро, при этом значительно сокращены расходы на социальную сферу", — рассказывает Фокусу военный эксперт Иван Ступак.

Военный аналитик, полковник ВСУ Петр Черник считает, что все заявления о продлении войны на пять, семь или более лет являются хорошо организованной информационной кампанией Москвы на Западе. Он уверен, что если война затянется, то все равно, будет иметь такой же характер ведения боевых действий как и сейчас, ничего не изменится.

Россия имеет мощную сеть в странах Запада, а миллиардные расходы на пропаганду позволяют распространять дезинформацию даже через авторитетные СМИ

"Издание The Economist, несмотря на свою авторитетность, вызывает особое опасение, именно через него против нашей страны было вброшено много дезинформации. Сейчас и на следующие, условные пять лет, нам крайне важно не разгонять предательство по чувствительным темам", — объясняет Фокусу Черник.

По мнению Ступака, война может перейти в позиционную с локальными боевыми действиями, но меньшей интенсивности, как, например, это было в 2017-2021 годах в зоне проведения Операции объединенных сил.

"На этот период необходимо обеспечить увеличение производства беспилотных систем, условно собирать дроны в каждом дворе. На сегодня эффект от беспилотников значительно выше даже, чем у артиллерии, при этом они имеют существенно более низкую цену. Снарядов нет, значит надо их заменить беспилотниками. По моим подсчетам, только 13 ноября около 80% техники врага было уничтожено с помощью FPV-дронов", — говорит эксперт.

Что ждет экономику Украины в случае продолжения войны

Экономист, экс-член совета Нацбанка Украины Виталий Шапран напоминает, что в самом начале войны разведки наших партнеров оценивали возможности для сопротивления Украины российскому вторжению до 2 недель, как видим, прогноз не оправдался. Думать о том, как воевать еще пять лет нужно не нам, а больше России. Значительная часть их суверенных резервов заморожена на Западе, надежды на расчеты за их энергетический экспорт в национальных валютах не оправдались, пояса населению приходится затягивать все сильнее, а объяснять смысл этой войны все сложнее. И такого запаса внешней поддержки как у Украины у Москвы нет.

Важно

Без западного оружия. Сможет ли воевать Украина без поддержки Запада

"Будем откровенны, что в экономическом аспекте, самостоятельно мы не смогли бы финансировать эту войну, но надежное плечо партнеров, очень помогло стабилизировать экономику и финансы, даже несмотря на местами просто катастрофические ошибки монетарной и фискальной власти", — заявил Фокусу Шапран.

На Западе есть 392,5 млрд долларов замороженных суверенных активов РФ, эти деньги должны пойти на поддержку Украины Фото: Facebook / НБУ

Исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин обращает внимание, что Украина чрезвычайно зависима от макрофинансовой и военно-технической помощи партнеров. Без всего этого остановятся социальные расходы, финансирование и обеспечение армии, упадет уровень жизни. Эта зависимость является политически мотивированной и понятной, учитывая риски от результатов выборов в странах-партнерах Украины.

"Экономика Украины уже не выдерживает. Посмотрите государственный бюджет на 2024 год — расходная часть составляет 3,2 триллиона гривен, а доходная — 1,7 триллиона. Дефицит в 1,5 триллиона нужно покрывать внешними заимствованиями, а это около 20% ВВП. Если этого не будет, придется идти на дополнительную эмиссию денег, что повлечет за собой рост инфляции и падение курса гривны", — объясняет он Фокусу.

Важно

Деньги для Украины. Почему финансовая поддержка страны может сократиться и чем это опасно

По мнению Шапрана, экономическая ситуация не настолько пессимистична, как может казаться, на первый взгляд. Объективные внешние факторы: валютный курс — стабильный, процентная ставка НБУ в т.ч. под давлением экспертного сообщества снижается, безработица минимальная даже есть дефицит некоторых специальностей, улучшенные показатели роста ВВП, из-за войны появляются новые отрасли (например производство дронов). Действительно есть проблема с финансированием и неприятная зависимость от наших внешних партнеров, в которых идет свой бюджетный процесс, что требует от Киева терпения и уважения к "бюрократическому балету" в Конгрессе, Сенате и Европейской комиссии и Европарламенте.

Думать о том, как воевать еще пять лет нужно не Украине, а больше России Фото: Flickr

"Стратегически фонды для экономической поддержки Украины есть. Более того нам не нужны средства американских и европейских налогоплательщиков, есть же 392,5 млрд долларов суверенных активов РФ замороженных на Западе. Примерно такая же сумма обездвижена на частных счетах россиян, и финансовые разведки продолжают розыск этих активов в т.ч. неофициальных фондов российских спецслужб. Этого вполне хватит для очень длительной поддержки Украины, в плане субсидий для бюджета на те же соцвыплаты, и также на восстановление Украины. Другое дело что наши европейские партнеры пытаются этот ресурс заместить кредитами, но, например Финляндия выступила за то, чтобы конфисковать эти активы для Украины, а в США профильный комитет Конгресса уже одобрил законопроект H.R.4175. который прямо переписывает конфискацию российских суверенных активов в США в пользу Украины", — объясняет экономист.

Для получения доступа к этим ресурсам от Украины требуется: усилить борьбу с коррупцией особенно в сегменте государственных закупок и в налоговой системе, построить эффективную и прозрачную систему распределения гуманитарной помощи и средств на восстановление, а также, экономические реформы с учетом потребностей новых отраслей и сломанных войной логистических путей.

Если говорить об украинцах которые получили временную защиту в ЕС, то нужно создавать условия, чтобы эти 4,2 млн человек вернулись не только из патриотических, но и из экономических соображений.

Важно