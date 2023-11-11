Две-три недели стали "100-метровкой". Почему Банковая озвучила новый прогноз конца войны с РФ

Война должна закончиться через примерно 187 дней — это именно те 30% "пути", которые Украина "должна пробежать" к победе. Во всяком случае, так считает глава Офиса президента Андрей Ермак. Фокус выяснил, каковы шансы, что эти прогнозы сбудутся.

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Полномасштабная война России с Украиной длится 626 дней и до ее завершения необходимо пройти самый сложный этап. Конец войны будет весьма неожиданным и никто не знает, когда он настанет, уверен глава Офиса президента Украины (ОП) Андрей Ермак.

Он сравнивает период войны с забегом на 100 метров, из которых 70 метров "мы уже пробежали".

"Много факторов влияют на это (конец войны, — ред.). Очень хотелось бы, чтобы это произошло скорее", — поделится мнением Ермак.

С учетом заявленных цифр можно сделать вывод, что впереди еще 30% пути и война завершится минимум через 187 дней. Оставшийся отрезок дистанции тяжелый и если "начнешь чувствовать себя победителем, можно все проиграть", добавил он.

По мнению военного эксперта Института Евро-Атлантического сотрудничества Игорь Козия, если войну сравнивать со 100-метровкой, стоит учесть количество людей, участвующих в забеге с обеих сторон.

Если людской ресурс армии РФ насчитывает 13 миллионов человек, а в Украине — около 4 миллионов, то пройденный военный этап будет оцениваться в пропорции не 70 к 30, а 20 к 80, полагает аналитик.

"Продвижение на юге идет медленно, соотношение примерно 300 метров в день на 100 километров. У ВСУ мало тактических ракет типа ATACMS. Возможно, у Ермака больше разведданных, поэтому он сделал такое допущение", — замечает Козий.

Война в точке невозврата? Что ждать от 2024 года

Практически одновременно с Ермаком, советник главы ОП Михаил Подоляк в интервью DW говорит о переходе войны в точку невозврата: Россия прекрасно понимает, что в случае поражения рухнет линия фронта. После этого кремлевская элита и РФ перестанут существовать.

"У них будут процессы, как в 1991 году, только с гораздо большими внутренними претензиями. А если мы не дожмем на фронте и не обеспечим поражение России, то война заморозится. Украина будет постоянно под внешним давлением", — пояснил советник.

Россия будет устраивать постоянные теракты и внутренние политические конфликты в Украине. На прямой вопрос, закончится ли война в следующем году, Подоляк ответил, что делать прогнозы пока трудно.

"Мы с вами будем упираться в субъективные факторы. Это внутренние политические дискуссии, которые обусловливают объемы поставок военной техники. Переговоры невозможны, потому что Россия хочет капитуляции Украины и закрепить за собой временно оккупированные территории", — добавил советник главы ОП.

Оба интервью представителей Банковой неслучайно появились в один день, ведь вопросов об окончании войны внутри страны и на Западе становится больше, говорит Фокусу директор политико-правовых программ Украинского центра общественного развития, политолог Игорь Рейтерович.

"У западных политиков появляются определенные сомнения, их передают украинским властям. Конечно, 70 преодоленных метров звучит позитивно, но с другой стороны — звучит призыв мобилизовать все усилия для последнего прорыва", — считает эксперт.

Рейтерович подчеркивает, что на Банковой не уточнили, с какого периода следует отсчитывать начало войны с РФ — с 2014 года или с момента полномасштабной фазы 24 февраля 2022-го.

"Если отталкиваться от первого, получается минимум 3-4 года надо воевать", — заключил он.

Фокус ранее писал, почему прогнозы о завершении войны с Россией не сбываются. Одним из первых, кто делал такие расчеты, был экс-советник Офиса президента Алексей Арестович.

Напомним, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов допускал вариант завершения большой войны в следующем году. По его словам, вопрос заключается в отсутствии общегосударственной концепции победы.