Два-три тижні стали "100-метрівкою". Чому Банкова озвучила новий прогноз кінця війни з РФ

Війна має закінчитися за приблизно 187 днів — це саме ті 30% "шляху", які Україна "має пробігти" до перемоги. У всякому разі, так вважає голова Офісу президента Андрій Єрмак. Фокус з'ясував, які шанси, що ці прогнози збудуться.

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Повномасштабна війна Росії з Україною триває 626 днів і до її завершення необхідно пройти найскладніший етап. Кінець війни буде вельми несподіваним і ніхто не знає, коли він настане, упевнений голова Офісу президента України (ОП) Андрій Єрмак.

Він порівнює період війни із забігом на 100 метрів, з яких 70 метрів "ми вже пробігли".

"Багато факторів впливають на це (кінець війни — ред.). Дуже хотілося б, щоб це сталося швидше", — ділиться думкою Єрмак.

З урахуванням заявлених цифр можна зробити висновок, що попереду ще 30% шляху і війна завершиться щонайменше через 187 днів. Відрізок дистанції, що залишився, важкий і якщо "почнеш відчувати себе переможцем, можна все програти", — додав він.

На думку військового експерта Інституту Євроатлантичного співробітництва Ігоря Козія, якщо війну порівнювати зі 100-метрівкою, варто врахувати кількість людей, які беруть участь у забігу з обох сторін.

Якщо людський ресурс армії РФ налічує 13 мільйонів осіб, а в Україні — приблизно 4 мільйони, то пройдений військовий етап буде оцінюватися в пропорції не 70 до 30, а 20 до 80, вважає аналітик.

"Просування на півдні йде повільно, співвідношення приблизно 300 метрів на день на 100 кілометрів. У ЗСУ мало тактичних ракет типу ATACMS. Можливо, у Єрмака більше розвідданих, тому він зробив таке припущення", — зауважує Козій.

Війна в точці неповернення? Що чекати від 2024 року

Практично одночасно з Єрмаком, радник голови ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю DW говорить про перехід війни в точку неповернення: Росія прекрасно розуміє, що в разі поразки впаде лінія фронту. Після цього кремлівська еліта і РФ перестануть існувати.

"У них будуть процеси, як у 1991 році, тільки з набагато більшими внутрішніми претензіями. А якщо ми не дотиснемо на фронті і не забезпечимо поразку Росії, то війна заморозиться. Україна буде постійно під зовнішнім тиском", — пояснив радник.

Росія влаштовуватиме постійні теракти та внутрішні політичні конфлікти в Україні. На пряме запитання, чи закінчиться війна наступного року, Подоляк відповів, що робити прогнози поки що важко.

"Ми з вами будемо впиратися в суб'єктивні чинники. Це внутрішні політичні дискусії, які обумовлюють обсяги постачання військової техніки. Переговори неможливі, тому що Росія хоче капітуляції України і закріпити за собою тимчасово окуповані території", — додав радник голови ОП.

Обидва інтерв'ю представників Банкової невипадково з'явилися в один день, адже запитань щодо закінчення війни всередині країни та на Заході стає більше, каже Фокусу директор політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку, політолог Ігор Рейтерович.

"У західних політиків з'являються певні сумніви, їх передають українській владі. Звичайно, 70 подоланих метрів звучить позитивно, але з іншого боку — звучить заклик мобілізувати всі зусилля для останнього прориву", — вважає експерт.

Рейтерович підкреслює, що на Банковій не уточнили, з якого періоду слід відраховувати початок війни з РФ — з 2014 року чи з моменту повномасштабної фази 24 лютого 2022-го.

"Якщо відштовхуватися від першого, виходить мінімум 3-4 роки треба воювати", — підсумував він.

Фокус раніше писав, чому прогнози про завершення війни з Росією не збуваються. Одним із перших, хто робив такі розрахунки, був ексрадник Офісу президента Олексій Арестович.

Нагадаємо, секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов допускав варіант завершення великої війни наступного року. За його словами, питання полягає у відсутності загальнодержавної концепції перемоги.