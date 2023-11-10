"Хороший знак": майор ВСУ спрогнозировал, сможет ли Украина одержать победу в 2024 году

По словам Алексея Гетьмана, изначально необходимо построить концепцию того, что будет считаться окончанием войны на приемлемых для Киева условиях. Сценарии могут быть разными — от выхода на границы 1991 года до флага над Кремлем.

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Война в Украине продолжается, однако секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов не исключает вариант, что она может завершиться уже в следующем году. Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в интервью Obozrevatel высказался, что он думает об этом прогнозе.

По его словам, шансы закончить войну уже в следующем году есть, однако возникает другой вопрос — отсутствие общегосударственной концепции того, что будет восприниматься победой. Люди вкладывают в это понятие разные смыслы.

"Надо всем нам определиться, возможно, и немного поспорить, но определиться, что такое для нас победа. Это изгнание россиян с нашей территории? Выход на границы 24 февраля 2022? Или выход на границы 1991 года? Когда мы выйдем на границы, россияне будут продолжать войну, но уже со своей территории будут осуществлять ракетные обстрелы, артиллерийские обстрелы с приграничных территорий и т.д", — заявил Алексей Гетьман.

Другой сценарий — украинский флаг над Кремлем. Если боевые действия переместятся на территорию России, тогда многие мировые лидеры, которые проявляли пророссийскую позицию, будут называть Украину агрессором, отмечает майор запаса ВСУ. То же самое уже наблюдается в ситуации с Израилем, который уничтожает противника на чужой территории.

Украинские защитники отмечают, что в то же время, если ВС РФ отойдут на 10 метров на свою территорию, то это не повод останавливать противостояние. Противник должен уничтожаться где бы он не находился.

"Думаю, еще в этом году будет выработана концепция того, что мы должны понимать под победой. Еще год назад и даже полгода назад мы не думали об этом. Нам просто хотелось остановить врага, дать ему отпор, а дальше проводить контрнаступательные действия. Мы говорили об освобождении Крыма и т.д. Но сейчас мы начинаем размышлять о том, как должна выглядеть наша победа. И это хороший знак", — подытожил Алексей Гетьман.

Напомним, 14 октября сообщалось, что Запад надеется, что ВСУ добьются прорыва в 2024 году и Украина начнет переговоры с РФ. По словам журналистов, власти РФ запланировали масштабное увеличение военных расходов в следующем году, что говорит о том, что Москва готовится к долгой войне.