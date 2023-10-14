Запад надеется, что ВСУ добьются прорыва в 2024 году и Украина начнет переговоры с РФ, — WSJ

По словам журналистов, власти РФ запланировали масштабное увеличение военных расходов в следующем году, что говорит о том, что Москва готовится к долгой войне.

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Запад надеется, что сможет найти достаточно средств на поддержку Украине, чтобы ВСУ добились прорыва летом 2024-го года. Тогда Киев сможет получить более выгодные позиции для возможных переговоров с Москвой. Об этом пишет издание Wall Street Journal.

По словам журналистов, теперешнее контрнаступление ВСУ не смогли привести к решающему прорыву, на который была большая надежда у Украины и ее сторонников. Сейчас Силы обороны должны сохранить импульс и не допустить, чтобы война зашла в тупик.

Издание пишет, что ситуация усугубляется угрозами для поддержки Украины со стороны Запада. Ни ВСУ, ни ВС РФ практически за год не смогли добиться значительных территориальных прорывов. Разногласия в США вызывают сомнения в том, что поддержка главного союзника Киева будет сохраняться в тех же темпах, в которой была ранее.

В материале сказано, что президент РФ Владимир Путин не дал поводов подумать, что он готов к переговорам. Кремль хочет лишь принять капитуляцию Украины и взять страну под свой контроль. Власти РФ запланировали масштабное увеличение военных расходов в следующем году, что говорит о том, что Москва готовится к долгой войне.

Сообщается, что европейские чиновники обеспокоены снижением общественной поддержки Украины. Они обсуждают возможности Запада предоставить Украине оружие, которое необходимо ВСУ для нового рывка летом 2024-м года. Предполагается, что четкие цели украинской победы помогут сохранить поддержку.

Отмечается, что Украина хочет деоккупировать все захваченные Россией территории. Европейские чиновники говорят, что не будут навязывать свои представления о победе Киеву.

Напомним, что СМИ писали, что обучение украинских пилотов F-16 стартует в США на следующей неделе. В программе обучения украинских пилотов основы управления F-16 в классе и на тренажерах, а также полеты на реальных самолетах.