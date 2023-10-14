Захід сподівається, що ЗСУ доб'ються прориву у 2024 році й Україна почне переговори з РФ, — WSJ

За словами журналістів, влада РФ запланувала масштабне збільшення військових витрат наступного року, що свідчить про те, що Москва готується до довгої війни.

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Захід сподівається, що зможе знайти достатньо коштів на підтримку України, щоб ЗСУ домоглися прориву влітку 2024-го року. Тоді Київ зможе отримати більш вигідні позиції для можливих переговорів із Москвою. Про це пише видання Wall Street Journal.

За словами журналістів, теперішній контрнаступ ЗСУ не змогли призвести до вирішального прориву, на який була велика надія в України та її прихильників. Зараз Сили оборони мають зберегти імпульс і не допустити, щоб війна зайшла в глухий кут.

Видання пише, що ситуація ускладнюється погрозами для підтримки України з боку Заходу. Ні ЗСУ, ні ЗС РФ практично за рік не змогли домогтися значних територіальних проривів. Розбіжності в США викликають сумніви в тому, що підтримка головного союзника Києва зберігатиметься в тих самих темпах, у яких була раніше.

У матеріалі сказано, що президент РФ Володимир Путін не дав приводів подумати, що він готовий до переговорів. Кремль хоче лише прийняти капітуляцію України і взяти країну під свій контроль. Влада РФ запланувала масштабне збільшення військових витрат наступного року, що свідчить про те, що Москва готується до довгої війни.

Повідомляється, що європейські чиновники стурбовані зниженням суспільної підтримки України. Вони обговорюють можливості Заходу надати Україні зброю, яка необхідна ЗСУ для нового ривка влітку 2024-го року. Передбачається, що чіткі цілі української перемоги допоможуть зберегти підтримку.

Зазначається, що Україна хоче деокупувати всі захоплені Росією території. Європейські чиновники кажуть, що не нав'язуватимуть свої уявлення про перемогу Києву.

Нагадаємо, що ЗМІ писали, що навчання українських пілотів F-16 стартує у США наступного тижня. У програмі навчання українських пілотів основи управління F-16 у класі та на тренажерах, а також польоти на реальних літаках.