Блінкен запевнив Кулебу, що США продовжать допомагати Україні у війні проти Росії

Вашингтон й надалі надаватиме дипломатичну, військову та фінансову підтримку Києву. Очільник МЗС України та держсекретар США обговорили наслідки війни в Ізраїлі для глобальної безпеки.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном. Про це очільник МЗС написав у своєму X (Twitter).

"Під час нашого дзвінка Ентоні Блінкен підтвердив: США залишаються зосередженими на допомозі Україні протистояти російській агресії", — сказав Дмитро Кулеба.

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Він зазначив, що Україна й надалі отримуватиме дипломатичну, військову та фінансову підтримку від США. Крім того, Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен обидва засудили напад ісламських бойовиків ХАМАС на Ізраїль. Зокрема політики обговорили динаміку конфлікту та наслідки для глобальної безпеки.

Нагадаємо, 13 жовтня головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний вперше поговорив з новим головою Об'єднаного комітету начальників штабів США, генералом Чарльзом Брауном. Під час телефонної розмови обговорили найактуальніші потреби ЗСУ, а саме засоби протиповітряної оборони, артилерійські системи та боєприпаси. Також мова йшла про підготовку українських військових та відновлення військових підрозділів.

13 жовтня повідомлялося, що США допомогли створити Україні зенітно-ракетні комплекси під західні зенітні ракети — проєкт FrankenSAM ("ФранкенЗРК"). За інформацією чиновника з Пентагону, ША створили імпровізовану зенітно-ракетну систему під ракети AIM-9M Sidewinder. Зокрема, систему створили з різних систем і радарів, які були передані партнерами. Крім цього, Штати передали авіаракети Sidewinde в крайньому пакеті військової допомоги.