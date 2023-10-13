Блинкен заверил Кулебу, что США продолжат помогать Украине в войне против России

Вашингтон и в дальнейшем будет оказывать дипломатическую, военную и финансовую поддержку Киеву. Глава МИД Украины и госсекретарь США обсудили последствия войны в Израиле для глобальной безопасности.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном. Об этом глава МИД написал в своем X (Twitter).

"Во время нашего звонка Энтони Блинкен подтвердил: США остаются сосредоточенными на помощи Украине противостоять российской агрессии", — сказал Дмитрий Кулеба.

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Он отметил, что Украина и в дальнейшем будет получать дипломатическую, военную и финансовую поддержку от США. Кроме того, Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен оба осудили нападение исламских боевиков ХАМАС на Израиль. В частности политики обсудили динамику конфликта и последствия для глобальной безопасности.

Напомним, 13 октября главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный впервые поговорил с новым председателем Объединенного комитета начальников штабов США, генералом Чарльзом Брауном. Во время телефонного разговора обсудили актуальные потребности ВСУ, а именно средства противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы. Также речь шла о подготовке украинских военных и восстановлении военных подразделений.

13 октября сообщалось, что США помогли создать Украине зенитно-ракетные комплексы под западные зенитные ракеты — проект FrankenSAM ("ФранкенЗРК"). По информации чиновника из Пентагона, ША создали импровизированную зенитно-ракетную систему под ракеты AIM-9M Sidewinder. В частности, систему создали из различных систем и радаров, которые были переданы партнерами. Кроме этого, Штаты передали авиаракеты Sidewinde в крайнем пакете военной помощи.