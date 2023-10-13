Залужный впервые поговорил с новым начальником штабов США: что обсуждали генералы

По словам главнокомандующего ВСУ, союзники обсудили насущные потребности Сил обороны, а также вопросы подготовки украинских военных и восстановления подразделений.

Related video

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный объявил о проведении своего первого телефонного разговора с новым главой Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов, генералом Чарльзом Брауном. Об этом Залужный сообщил в Telegram.

"Подробно ознакомил коллегу с текущим положением дел, оперативной обстановкой на фронте, нашими шагами в обороне и наступлении. Проинформировал об активизации действий противника на определенных направлениях и его вероятных планах", — написал он.

В ходе разговора были обсуждены наиболее актуальные потребности Вооруженных Сил Украины, включая средства противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, а также вопросы подготовки украинских военных и восстановления военных подразделений.

"Поблагодарил за очередной пакет военной помощи, о котором США объявили накануне. Генерал Браун выразил заверения в поддержке Украины и плодотворном сотрудничестве в борьбе с российской агрессией", − подытожил Залужный.

Напомним, что президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о замене главы Генерального штаба Марка Милли. Так, его место должен занять генерал Чарльз Браун.

Ранее сообщалось, что Вашингтон согласился на поставку F-16 Украине. Журналисты отметили два фактора, которые сыграли ключевую роль в вопросе предоставления Украине авиации. Одним из них — позиция госсекретаря США Энтони Блинкена, который отметил, что Россия, как правило, идет на эскалацию только на словах.