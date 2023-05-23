Вашингтон согласился на поставку F-16 Украине: что повлияло на решение Байдена, — СМИ

Журналисты отметили два фактора, которые сыграли ключевую роль в вопросе предоставления Украине авиации. Одним из них — позиция госсекретаря США Энтони Блинкена, который отметил, что Россия, как правило, идет на эскалацию только на словах.

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Решение администрации президента США Джо Байдена дать "зеленый свет" на поставки Украине истребителей F-16 после долгих обсуждений этого вопроса было частью продуманной стратегии Вашингтона по увеличению военной помощи Киеву. Кроме того, решение утвердить программу обучения украинских летчиков было частью расчета администрации относительно того, как будут выглядеть Вооруженные силы Украины после войны. О том, как Белый дом пришел к тому, чтобы одобрить предоставление боевой авиации Украине, говорится в материале Politico.

Издание пишет, что после долгих переговоров о предоставлении Украине западных образцов боевой авиации, администрация Байдена заявила, что поддержит международную коалицию для обучения украинских пилотов на западных истребителях, прокладывая путь к тому, чтобы самолеты все же прибыли в Украину.

Решение было принято, как только Запад завершил поставку подавляющего большинства оборудования, необходимого Украине для запланированного весеннего контрнаступления. И хотя критики Байдена неоднократно указывали на то, что в Белом доме затягивают отправку в Украину необходимой помощи, чиновники отметили, что такие шаги являются частью продуманной стратегии, направленную на предотвращение эскалации.

"Мы, конечно, могли бы начать раньше, но у нас были гораздо более высокие приоритеты, и некоторые считают это эскалацией с нашей стороны", — заявил 22 мая министр ВВС Фрэнк Кендалл, говоря о программе обучения украинских летчиков.

Что повлияло на решение

Одним из факторов того, что в Белом доме вернулись к вопросу об истребителях стал результат подготовки украинских военных на системах ЗРК Patriot. Как оказалось украинские специалисты овладели необходимыми навыками гораздо быстрее, чем ожидалось. При этом ранее в Пентагоне полагали, что обучение украинских летчиков на F-16 займет от 18 до 24 месяца.

Вместе с тем стало известно, что на позицию Байдена относительно поставок истребителей повлиял госсекретарь США Энтони Блинкен. Он сыграл ключевую роль в том, чтобы убедить Байдена смягчить решение по F-16, отметили обозреватели со ссылкой на чиновника из администрации. И хотя вопрос об эскалации со стороны России беспокоил американских чиновников, Блинкен указал на одну деталь.

"Блинкен за последний год заметил, что Россия редко идет на эскалацию дальше риторики, даже когда Запад вводит в Украину все больше военных предложений. Главный дипломат также думает о долгосрочных потребностях Украины, учитывая, что даже если Россия откажется от войны сейчас, она все равно будет представлять угрозу для Киева в обозримом будущем", — говорится в материале.

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Вместе с тем на саммите G-7 Байден подчеркнул, что по этому вопросу он общался с президентом Украины Владимиром Зеленским, который заверил его, что он не будет использовать F-16 для полетов на территорию России.

Напомним, журналисты немецкого издания Bild высказали предположение, что возможное решение о передаче Киеву американских истребителей F-16 может быть проверкой со стороны западных союзников Украины того, как на это отреагируют в Кремле. По мнению обозревателей, современная боевая авиация станет гигантским шагом в военной помощи Киеву, несмотря на пустые угрозы Москвы.