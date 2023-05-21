Испытывают Кремль: Запад проверяет реакцию Москвы на истребителях F-16 для ВСУ, – СМИ

По мнению немецких обозревателей, современная боевая авиация станет гигантским шагом в военной помощи Киеву. Москва неоднократно грозилась ответить на поставки западного оружия, но это были лишь пустые слова.

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Западные союзники Украины проверяют реакцию Кремля на возможное решение о передаче Киеву американских истребителей F-16. Об этом пишет 21 мая немецкий таблоид Bild по итогам саммита G7 в японской Хиросиме.

Довольно долго Европа и США упорно отказывали Украине в передаче современных истребителей. Сейчас президент США Джо Байден разрешил обучить на них украинских пилотов, отметили авторы материала.

Президент Украины Владимир Зеленский успел назвать передачу Киеву F-16 историческим решением. Благодаря такой авиации украинская армия "значительно усилится в небе".

Решение о передаче самолетов любым государством принимают в Вашингтоне, так как США — это страна-производитель техники. Переговоры о поставках начнутся через несколько месяцев после завершения обучения украинских пилотов.

Bild подчеркивает, что истребители станут гигантским шагом в военной помощи для Украины. Однако до сих пор непонятно, поставят ли их вообще в горячую фазу войны, или в будущем для сдерживания РФ от очередного нападения.

"Возможно, Запад проверяет реакцию Москвы, решив начать подготовку пилотов сейчас. Затем он поставит истребители быстрее, чем ожидалось", – указывают журналисты.

Кремль уже заявлял об угрозах для сдерживания поставок западного вооружения в Украину, но это были лишь пустые слова, подытожило издание.

Напомним, что о получении от союзников истребителей F-16 говорил президент Украины Владимир Зеленский 21 мая. Сколько именно США отправят самолетов, пока неизвестно.

По данным Воздушных сил ВСУ, Киев уже в начале получит несколько десятков истребителей F-16. Самолеты передадут авиационным подразделением.