F-16 не будут вовлечены в контрнаступление ВСУ: Зеленский и Байден о результатах переговоров

Президенты не назвали точное количество самолетов или сроки их поставки. Однако они поделились решениями по поводу учений украинских летчиков и границ применения истребителей.

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Украина получит американские истребители от партнеров F-16. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, как известно из записи трансляции ОП от 21 мая.

"Мы действительно долго и мощно работали политически с партнерами, чтобы получить желаемый результат — усиление нашего неба кроме ПВО", — сказал он.

Президент поблагодарил США и других партнеров за военную помощь, в том числе системы ПВО. Однако он подчеркнул, что этих средств и сейчас недостаточно.

"Сегодня открыта для нас миссия тренировки. Это первый шаг. Далее есть соответствующее количество месяцев для обучения наших пилотов. Мы будем работать, чтобы эти люди были максимально опытны, чтобы сократить процесс обучения", — заявил Зеленский.

Какие страны и сколько истребителей смогут предоставить, лидер не рассказал. Сроки поставки авиации он также не прокомментировал.

"Я не могу вам сейчас сказать, сколько нам удастся получить самолетов. Я не могу вам точно сказать, когда это будет. Но мы будем ускорять, потому что для нас это важно — каждый день мы теряем людей", — объяснил Зеленский.

Также обсуждение предоставления F-16 прокомментировал президент США Джо Байден. Об этом известно из опубликованной 21 мая изданием "Голос Америки" записи трансляции брифинга по итогам саммита "Большой семерки" в Японии.

"Я сказал Зеленскому, что будет начато обучение украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, включая F-16, чтобы поддержать способность Украины себя защитить", — заявил американский лидер.

Байден рассказал, что F-16 вряд ли будут применены во время запланированного наступления ВСУ, но потребуются в случае успеха.

Президент США сообщил, что получил заверения от Зеленского об использовании американских истребителей только для освобождения украинских территорий. Коллега заверил его, что защитники не будут пересекать границу с РФ на предоставленных партнерами самолетах.

Напомним, также Владимир Зеленский и Джо Байден прокомментировали ситуацию в Бахмуте.

21 мая спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина получит несколько десятков истребителей F-16. По его словам, самолеты "никто не будет передавать поштучно".