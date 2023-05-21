F-16 не будуть залучені до контрнаступу ЗСУ: Зеленський та Байден про результати перемовин

Президенти не назвали точної кількості літаків або термінів їх постачання. Однак вони поділились рішеннями щодо навчань українських льотчиків та меж застосування винищувачів.

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Україна отримає американські винищувачі F-16 від партнерів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, як відомо з запису трансляції ОП від 21 травня.

"Ми дійсно довго і потужно працювали політично з партнерами, щоб отримати бажаний результат — посилення нашого неба окрім ППО", — сказав він.

Президент подякував США та іншим партнерам за військову допомогу, зокрема системи ППО. Однак він наголосив, що цих засобів і нині недостатньо.

"Сьогодні відкрита для нас місія тренування. Це перший крок. Далі є відповідна кількість місяців для навчання наших пілотів. Ми будемо працювати, щоб ці люди були максимально одразу досвідчені, щоб скоротити процес навчання", — заявив Зеленський.

Які країни та скільки винищувачів зможуть надати, лідер не розповів. Терміни постачання авіації він також не прокоментував.

"Я не можу вам зараз сказати, скільки нам вдасться отримати літаків. Я не можу вам точно сказати, коли це буде. Але ми будемо прискорювати, бо для нас це важливо — щодня ми втрачаємо людей", — пояснив Зеленський.

Також обговорення надання F-16 прокоментував президент США Джо Байден. Про це відомо з опублікованого 21 травня виданням "Голос Америки" запису трансляції брифінгу за підсумками саміту "Великої сімки" в Японії.

"Я сказав Зеленському, що буде розпочато навчання українських пілотів на літаках четвертого покоління, включно з F-16, щоб підтримати здатність України себе захистити", — заявив американський лідер.

Байден розповів, що F-16 навряд будуть застосовані під час запланованого наступу ЗСУ, але будуть потрібні в разі успіху.

Президент США повідомив, що отримав запевнення від Зеленського про використання американських винищувачів тільки для звільнення українських територій. Колега завірив його, що захисники не перетинатимуть кордон з РФ на наданих партнерами літаках.

Нагадаємо, також Володимир Зеленський та Джо Байден прокоментували ситуацію в Бахмуті.

21 травня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україна отримає кілька десятків винищувачів F-16. За його словами, літаки "ніхто не передаватиме поштучно".