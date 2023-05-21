F-16 не будуть залучені до контрнаступу ЗСУ: Зеленський та Байден про результати перемовин
Президенти не назвали точної кількості літаків або термінів їх постачання. Однак вони поділились рішеннями щодо навчань українських льотчиків та меж застосування винищувачів.
Україна отримає американські винищувачі F-16 від партнерів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, як відомо з запису трансляції ОП від 21 травня.
"Ми дійсно довго і потужно працювали політично з партнерами, щоб отримати бажаний результат — посилення нашого неба окрім ППО", — сказав він.
Президент подякував США та іншим партнерам за військову допомогу, зокрема системи ППО. Однак він наголосив, що цих засобів і нині недостатньо.
"Сьогодні відкрита для нас місія тренування. Це перший крок. Далі є відповідна кількість місяців для навчання наших пілотів. Ми будемо працювати, щоб ці люди були максимально одразу досвідчені, щоб скоротити процес навчання", — заявив Зеленський.
Які країни та скільки винищувачів зможуть надати, лідер не розповів. Терміни постачання авіації він також не прокоментував.
"Я не можу вам зараз сказати, скільки нам вдасться отримати літаків. Я не можу вам точно сказати, коли це буде. Але ми будемо прискорювати, бо для нас це важливо — щодня ми втрачаємо людей", — пояснив Зеленський.
Також обговорення надання F-16 прокоментував президент США Джо Байден. Про це відомо з опублікованого 21 травня виданням "Голос Америки" запису трансляції брифінгу за підсумками саміту "Великої сімки" в Японії.
"Я сказав Зеленському, що буде розпочато навчання українських пілотів на літаках четвертого покоління, включно з F-16, щоб підтримати здатність України себе захистити", — заявив американський лідер.
Байден розповів, що F-16 навряд будуть застосовані під час запланованого наступу ЗСУ, але будуть потрібні в разі успіху.
Президент США повідомив, що отримав запевнення від Зеленського про використання американських винищувачів тільки для звільнення українських територій. Колега завірив його, що захисники не перетинатимуть кордон з РФ на наданих партнерами літаках.
Нагадаємо, також Володимир Зеленський та Джо Байден прокоментували ситуацію в Бахмуті.
21 травня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україна отримає кілька десятків винищувачів F-16. За його словами, літаки "ніхто не передаватиме поштучно".