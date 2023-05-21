ВСУ остаются в Бахмуте и выполняют важную задачу, — Зеленский (видео)

Заявления россиян о полном контроле над городом, как уверяет глава государства, не соответствуют действительности. Джо Байден, в свою очередь, заявил, что Россия в боях за Бахмут потеряла около 100 тысяч человек.

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Вооруженные силы Украины продолжают находиться в Бахмуте и выполняют важную задачу. Это значит, что ни о каком захвате города россиянами речи не идет. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите G7 21 мая.

По его словам, Силы обороны все еще находятся на территории города в Донецкой области, что не позволяет заявлять россиянам о полном контроле над Бахмутом.

"Мы видим, что страна, которая больше нас в десятки раз, не может нас оккупировать и выиграть эту войну. И я думаю, еще немножко и мы будем побеждать", — говорится в сообщении.

Отдельно президент Украины заявил, что военное командование в первую очередь заботится о жизнях защитников, которые продолжают оборонять город и выполняют внутри него важную задачу. Больше подробностей он рассказать не может, так как это может помочь противнику на поле боя.

"Самое сложное, если бы в Бахмуте была какая-то военная тактическая ошибка и люди бы оказались в окружении… Сегодня они выполняют очень важную задачу, сегодня они находятся в Бахмуте. В каких точках, делиться не буду, но это говорит о том, что Бахмут не охвачен сегодня Российской Федерацией. Никаких двух толкований этого быть не может", — говорится в сообщении.

Прокомментировал бои за Бахмут и президент США Джо Байден. Он считает, что потери оккупантов на этом участке фронта уже превышают 100 тысяч человек, но россияне не собираются отказываться от его полной оккупации и ежедневно теряют колоссальное количество людей из личного состава.

"О Бахмуте говорят – потеряли его или нет. Правда в том, что Россия понесла потери более 100 000 человек в Бахмуте. Это тяжело будет восполнить. Не важно, оккупирован он или нет – там все равно не осталось много зданий. Это существенно разрушенный город. Но им удалось сковать очень много российских войск, включая группу Вагнера", – считает президент США.

Напомним, 21 мая Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию в Бахмуте, однако западные СМИ неправильно поняли его слова и заявили об оккупации города. В Офисе президента опровергли, заявив, что оборона города продолжается.

В отчете ISW за 20 мая говорится, что заявления РФ о "захвате" Бахмута не имеют стратегического значения. Евгений Пригожин пытается запутать украинских военных, в то время как Генштаб и командование продолжают отрицать "падение" города. За город продолжаются ожесточенные бои, но Силы обороны продолжают бороться.

19 мая глава Минобороны Алексей Резников озвучил количество потерь россиян на Бахмутском направлении. Он считает, что это не менее 70 тысяч человек вместе с убитыми и ранеными.