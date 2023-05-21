Заявления РФ о "захвате" Бахмута не имеют стратегического значения: отчет ISW (карта)

Аналитики утверждают, что Евгений Пригожин своими заявлениями пытается ввести в заблуждение украинских военных. В ВСУ при этом продолжают отрицать "успехи" оккупантов. За город продолжаются бои, как отметила Анна Маляр.

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Заявления Российской Федерации и владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожин о завоевании Бахмута совершенно не имеют стратегического значения. Об этом говорится в отчете аналитиков из американского Института изучения войны (ISW) от 20 мая.

По мнению экспертов, россияне на Донбассе играют в свою игру и все заявления об отводе "вагнеровцев" от Бахмута — одна из попыток ввести в заблуждение ВСУ. Кроме того, российские войска крайне истощены и не могут создать плацдарм для дальнейшего наступления. Поэтому, доверять словам оккупантов, как отмечают аналитики, — не стоит.

"Победа Пригожина над остальными районами Бахмута, о которой он заявляет, является чисто символической, даже если она соответствует действительности. Последние несколько городских кварталов восточного Бахмута, которые, по словам Пригожина, были захвачены силами группы "Вагнера", не являются важными ни с тактической, ни с оперативной точки зрения. Их захват не дает российским войскам оперативно значимой территории для продолжения наступательных операций или какой-либо особо сильной позиции, с которой можно было бы защищаться от возможных украинских контратак", — говорится в сообщении.

Отдельного внимания стоит тот фактор, что главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил о намерениях его войск выйти из города 25 мая, для отдыха и такие заявления могут указывать на то, что они не думают о дальнейшем продвижении на запад от Бахмута.

Также аналитики считают, что создать адекватную оборону или закрепить свои "достижения" в Бахмуте россияне не смогут до 25 мая, так как Силы обороны регулярно проводят контратаки. Украинские войска все еще находятся в Хромовом и Ивановском и проводят боевые действия с оккупантами в Бахмуте и поблизости.

Какая ситуация в Бахмуте по состоянию на 21 мая Фото: deepstatemap.live Какая ситуация в Бахмуте по состоянию на 21 мая Фото: deepstatemap.live

Ситуация на Бахмутском направлении: информация от Генштаба и командования

По состоянию на утро воскресенья, 21 мая бои за город Бахмут не прекращаются и противник пытается вести активные наступательные действия, которые являются безуспешными.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила в своем Telegram-канале 20 мая, что за город продолжаются серьезные бои. Ситуация критическая, но украинские военные держат оборону и не дают противнику захватить город.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый в своем комментарии изданию Reuters также отрицает информацию о том, что Бахмут был якобы потерян.

"Это не соответствует действительности. Наши подразделения ведут бои в Бахмуте", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что официальную информацию о ситуации на фронте публикует Генштаб и представители власти.

19 мая американские аналитики Института изучения войны (ISW) предположили, что контратаки ВСУ на Бахмутском направлении устранили угрозу окружения украинских военных российскими оккупантами.