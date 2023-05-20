Контратаки ВСУ устранили угрозу окружения украинских войск в Бахмуте, – ISW (карта)

Американские аналитики считают, что российские войска были вынуждены выделить "скудные военные ресурсы" для защиты от локальных наступательных действий, как, вероятно, и планировало украинское командование.

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Контратаки Вооруженных сил Украины на Бахмутском направлении, вероятно, устранили угрозу окружения украинских военных российскими оккупантами на данном участке фронта. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 19 мая.

Аналитики указали на то, что по данным украинской стороны, россияне разместили большинство своих резервов в районе Бахмута, что привело к замедлению контратакующих действий ВСУ.

В отчете также упоминается оценка замминистра обороны Украины Анны Маляр, согласно которой ВСУ продолжают контратаки на северной и южной окраинах населенного пункта и смогли продвинуться по двум флангам на 500 и 1000 метров.

Как отмечают авторы отчета, некоторые российские военкоры утверждают, что украинские войска больше не могут проводить длительные локальные контратаки на Бахмутском направлении. При этом аналитики считают, что российские силы на флангах города, судя по всему, остаются слабыми.

Карта боев в Бахмуте

"Украинские контратаки под Бахмутом, вероятно, устранили угрозу окружения Россией украинских войск в Бахмуте и вынудили российские войска выделить скудные военные ресурсы для защиты от ограниченных и локальных наступательных усилий, как, вероятно, и планировало украинское командование", — заключили в ISW.

Напомним, что согласно ISW от 18 мая, Вооруженные силы Украины перехватили тактическую инициативу и добились тактически значимых успехов на Бахмутском направлении. В публикации говорится, что украинские силы уже несколько дней проводят локальные контратаки, которые все еще не указывают на начало крупного контрнаступления.

Мы также сообщали, что по данным Анны Маляр от 19 мая, украинские военные успешно продвигались на флангах близ Бахмута, но каждый метр освобожденной земли дается очень нелегко, в пригороде продолжаются ожесточенные бои.

Еще мы писали о том, что министр обороны Украины Алексей Резников озвучил суточные потери ВС РФ под Бахмутом на 19 мая. По его словам, оккупационные войска теряют примерно по батальону в день.