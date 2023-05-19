По батальону в день: Резников озвучил потери россиян на Бахмутском направлении

По словам министра обороны, защитники Бахмута уменьшают наступательный потенциал врага, таким образом препятствуя его наступлению на других участках линии фронта.

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Оккупационные войска под Бахмутом теряют по батальону в день. При этом общее количество вражеских потерь на Бахмутском направлении составляет до 70 тысяч убитыми и ранеными. Об этом министр обороны Алексей Резников сообщил в кулуарах Украино-американского форума, передает корреспондент РБК-Украина.

"По нашим оценкам, они (россияне, – ред.) по батальону в день там (под Бахмутом, – ред.) теряют и продолжают это делать", – сказал чиновник.

По его словам, защитники Бахмута сокращают наступательный потенциал оккупантов и таким образом не дают им перейти в наступление на других участках линии фронта.

"Если посчитать, я думаю, на сегодняшний день до 70 тысяч потерь россияне понесли лишь на Бахмутском направлении, имею в виду убитых и раненых вместе", – заявил Резников.

Потери россиян с начала войны

Согласно утренней сводке Генштаба от 19 мая общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения в Украину ориентировочно составили около 220 420 человек убитыми и ранеными, из них 660 – только за последние сутки.

Кроме того, по данным командования, оккупанты несут значительные потери военной техники.

Напомним, 18 мая командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский показал, как бойцы 54 ОМБр работают по технике оккупантов с воздуха. На кадрах видно, как украинские дроны вплотную подлетают к технике захватчиков и уничтожают ее с первого удара.

В этот же день в Службе безопасности Украины сообщили, что спецназовцы СБУ за один день уничтожили 11 единиц военной техники российских оккупантов. Также было опубликовано видео.