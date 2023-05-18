Дневная норма: спецназ СБУ уничтожил 11 единиц техники ВС РФ (видео)

Операторы ударных дронов из Центра спецопераций "А" поразили САУ "МСТА-С", танк и одну бронемашину противника. Благодаря точной работе россияне потеряли 15 человек личного состава.

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Спецназовцы СБУ за один день уничтожили 11 единиц военной техники российских оккупантов. Видео их работы показал 18 мая пресс-центр спецслужбы в Telegram.

"Один день работы спецназовцев СБУ – у оккупантов уменьшилось военной техники сразу на 11 единиц. Каждый день они направляют к "Кобзону" колонны россиян вместе с танками и пушками", — проинформировали специалисты.

На кадрах видно, ак дрон летит точно в цели — танк, одну самоходную артустановку и несколько машин. Операторы ударных дронов из Центра спецопераций "А" успешно поразили такие экземпляры техники:

▪️ САУ "МСТА-С",

▪️ танк,

▪️ БМП-3,

▪️ противотанковую пушку МТ-12 "Рапира",

▪️ станцию РЭБ,

▪️ 6 единиц транспортной техники,

▪️ 15 человек личного состава.

Напомним, что Генштаб ВСУ 17 мая представил новые данные о потерях среди личного состава оккупационных войск. С начала полномасштабной войны ВС РФ потеряли более 200,5 тысяч убитыми.

Начальник Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Сергей Бачурин 15 мая рассказал, как зарубежные компании разрывали договоры с Россией на поставки разрекламированных танков Т-90. Украинские специалисты выяснили, что эта машина — "куча облагороженного металла".