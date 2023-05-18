Денна норма: спецназ СБУ знищив 11 одиниць техніки ЗС РФ (відео)

Оператори ударних дронів з Центру спецоперацій "А" вразили САУ "МСТА-С", танк та одну бронемашину противника. Завдяки точній роботі росіяни втратили 15 осіб особового складу.

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Спецназівці СБУ за один день знищили 11 одиниць військової техніки російських окупантів. Відео їхньої роботи показав 18 травня пресцентр спецслужби у Telegram.

"Один день роботи спецпризначенців СБУ – в окупантів поменшало військової техніки одразу на 11 одиниць. Щодня вони направляють до "Кобзону" колони росіян разом із танками та гарматами", — проінформували фахівці.

На кадрах видно, як дрон летить точно в цілі — танк, одну самохідну артустановку та кілька машин. Оператори ударних дронів із Центру спецоперацій "А" успішно вразили такі екземпляри техніки:

▪️ САУ "МСТА-С",

▪️ танк,

▪️ БМП-3,

▪️ протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра",

▪️ станцію РЕБ,

▪️ 6 одиниць транспортної техніки,

▪️ 15 осіб особового складу.

Нагадаємо, що Генштаб ЗСУ 17 травня представив нові дані про втрати серед особового складу окупаційних військ. З початку повномасштабної війни ЗС РФ втратили понад 200,5 тисячі вбитими.

Начальник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Сергій Бачурін 15 травня розповів, як закордонні компанії розривали договори з Росією на постачання розрекламованих танків Т-90. Українські фахівці з'ясували, що ця машина — "купа облагородженого металу".