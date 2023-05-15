"Куча металу": РФ втратила мільярди через трофейні танки Т-90М "Прорив", – військовий ЗСУ

"Знаменита" російська машина має іноземні системи управління та засоби зв'язку. Багато закордонних компаній дізналися нові подробиці та розірвали договори з Москвою на постачання танків.

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Збройні сили України захопили "знамениті" танки російських окупантів Т-90М "Прорив" і під час їхньої перевірки з'ясувалося, що машина нічим не відрізняється від Т-72. Про це сказав начальник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки, полковник Сергій Бачурін в інтерв'ю АрміяInform.

"Він (танк Т-90, — ред.) називається у них "Володимир", і ми розуміємо, чому так... Система управління, засоби зв'язку — іноземного виробництва, а запчастини — імпортувалися Росією", — пояснив фахівець.

Після оприлюднення експертних висновків багато закордонних компаній, які укладали договори з Москвою на постачання російських Т-90, швидко розірвали всі угоди, додав Бачурін.

"Наші офіцери аргументовано виступили з приводу "начинки" цього танка, показали доказову базу, що це далеко не найкращий танк у світі. Це просто купа дещо облагородженого металу. Ворогу мати щось краще після наслідків дії західних санкцій просто неможливо", — помітив полковник.

Через дії українського командування Росія втратила мільярди доларів, окупанти залишилися без вкладень в інші зразки озброєння і будуть менш активними на фронті, заявив Бачурін.

"Більша частина "нової суперзброї" — це розробки та модернізація зброї СРСР. Це стосується майже всього — від крилатих ракет, літаків, ракетного озброєння до стрілецької зброї та спорядження", — підсумував військовий.

Нагадаємо, що 10 травня з'явилося відео, як український дрон знищив російський танк Т-90М "Прорив". У мережі звернули увагу, що машина за 4 млн доларів програла "мавіку" за 2 тисячі доларів.

Захід неодноразово вказував на відставання Росії у розвитку військово-промислового комплексу через санкції. Росіяни викатують на фронт танки Т-55, які виробляли у 1958 році.