РФ відстає у військових технологіях і викочує на фронт танки 1948 року випуску, — CNN

За спостереженнями представників Заходу, ЗС РФ везуть на фронт перші танки Т-55. Така ж неприваблива картина і з російською артилерією. А зі 150 тисяч мобілізованого особового складу підготовку на ротному рівні пройшли від сили 15 тисяч.

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Представники Заходу заявили, що Росія відстає у плані розвитку військових технологій та військової промисловості, судячи з тієї техніки, яку росіяни звозять до України. Про це повідомляє CNN.

Вказується на те, що у Кремля складнощі з поповненням втрат щодо бронетехніки, і тому розміщуються навіть танки, які були випущені в післявоєнний період.

У вівторок, 18 квітня, представники Заходу заявили на брифінгу, що вони не спостерігають значного надходження військового обладнання з боку РФ.

Росіяни використовують бронетехніку минулих поколінь, мова насамперед про танки.

"Почалося все з Т-80 і Т-90, потім у хід пішли Т-72, а тепер і перші танки Т-55, що пройшли модернізацію, викочують на поле бою, така ж картина і за артилерійською технікою", — заявили західні чиновники.

Для довідки, перші танки Т-90 були представлені 1992 році, Т-80 почали випускати 1976 році, Т-72 — у 1972-у. Танки Т-55 з'явилися в період після Другої світової війни у 1948 році.

Наголошується і на тому, що РФ не вистачає й особового складу, а тим мобілізованим, які потрапляють в Україну, не вистачає підготовки.

Повідомляється, що західне військове командування відстежило, що в Білорусі пройшли два відносно короткі навчальні цикли. Але зі 150 тисяч військовослужбовців, які, як стверджують у РФ, були мобілізовані, якусь підготовку на ротному рівні пройшли від сили 15 тисяч.

"Ось як ми представляємо російські сили зараз; їх неабияк поменшало порівняно з військами, які спочатку входили в Україну", — йдеться в публікації.

Нагадаємо, що для захисту від російських ракет та дронів Україна використовує фейкові танки та гаубиці.

Раніше стало відомо, що мешканець російської глибинки відправив на фронт "броньований" УАЗ, намагаючись тим самим забезпечити захист співвітчизників.