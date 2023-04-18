РФ отстает в военных технологиях и выкатывает на фронт танки 1948 года выпуска, — CNN

По наблюдениям представителей Запада, ВС РФ везут на фронт первые танки Т-55. Столь же неприглядная картина и с российской артиллерией. А из 150 тысяч мобилизованного личного состава подготовку на ротном уровне прошли от силы 15 тысяч.

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Представители Запада заявили, что Россия отстает в плане развития военных технологий и военной промышленности, судя по той технике, которую россияне свозят в Украину. Об этом сообщает CNN.

Указывается на то, что у Кремля сложности с восполнением потерь по части бронетехники, и поэтому размещаются даже танки, которые были выпущены в послевоенный период.

Во вторник, 18 апреля, представители Запада заявили на брифинге, что они не наблюдают значительного притока военного оборудования со стороны РФ.

Россияне используют бронетехнику прошлых поколений, речь в первую очередь о танках.

"Началось все с Т-80 и Т-90, затем в ход пошли Т-72, а теперь и первые танки Т-55, прошедшие модернизацию, выкатывают на поле боя, такая же картина и по артиллерийской технике", — заявили западные чиновники.

Для справки, первые танки Т-90 были представлены в 1992 году, Т-80 начали выпускать в 1976 году, Т-72 — в 1972-м. Танки Т-55 появились в период после Второй мировой войны, в 1948 году.

Отмечается и то, что РФ не хватает и личного состава, а тем мобилизованным, которые попадают в Украину, не хватает выучки.

Сообщается, что западное военное командование отследило, что в Беларуси прошли два относительно кратких учебных цикла. Но из 150 тысяч военнослужащих, которые, как утверждают в РФ, были мобилизованы, какую-либо подготовку на ротном уровне прошли от силы 15 тысяч.

"Вот как мы представляем российские силы сейчас; их изрядно поубавилось по сравнению с войсками, которые изначально входили в Украину", — говорится в публикации.

Напомним, что для защиты от российских ракет и дронов Украина использует фейковые танки и гаубицы.

Ранее стало известно, что житель российской глубинки отправил на фронт "бронированный" УАЗ и тем самым обеспечить защиту соотечественников.