Т-90М не прорвався на парад: ЗСУ показали останні секунди російського ОБТ (відео)

У коментарі до відео сказано, що танк за 4 мільйони доларів не впорався із безпілотником за 2 тисячі.

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У мережі з'явилися кадри останніх секунд життя російського танка Т-90М "Прорив", знищеного українським безпілотником. У коментарі до відео, яке було опубліковано на Telegram-каналі "Інсайдер UA", сказано, що ОБТ росіян за $4 млн не доїхав до параду в Москві, бо не впорався з "мавіком" за $2 тис.

Повідомляється, що танк окупантів було знищено на Бахмутському напрямку, а оглядачі Defence Express зазначили, що з цією машиною це щонайменше вже 20-й танк, знищений з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Російський "прорив" за 4 000 000 $ не з'явився на параді в Москві, тому що його в Бахмуті затримав мавік за 2 000 $. Життя буремне. А як усе добре починалося..." — йдеться у повідомленні.

На відео також можна помітити турель із танковим кулеметом, яка хаотично крутиться навколо своєї осі. Оглядачі припускають, що, ймовірно, кулемет "збожеволів" через електроніку, яка вийшла з ладу.

Раніше ми писали, як бійці підрозділу "Очі відплати" 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ за допомогою дронів знищили одразу три російські танки на Донбасі. Спочатку танки підірвалися на мінах, після чого були атаковані дронами-камікадзе, що не дали росіянам евакуювати пошкоджену техніку.

Пресцентр СБУ опублікував 29 квітня кадри роботи підрозділу "Білий вовк", бійці якого знищили понад 20 ворожих цілей. Серед об'єктів противника були уражені 4 танки Т-90 і Т-72, 9 БМП та один БРТ, 3 опорні пункти противника та ін.