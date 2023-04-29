Танки, БМП та опорники: спецназівці СБУ показали знищення техніки ЗС РФ (відео)

Спецпідрозділи лише за квітень підірвали чотири російські танки Т-90 і Т-72 та дев'ять бронемашин. За даними Oryx, ЗСУ за рік великої війни втратили втричі менше техніки, ніж загарбники.

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Бійці Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України (СБУ) із підрозділу "Білий вовк" знищили понад 20 ворожих цілей. Про це повідомив пресцентр спецслужби у Telegram 29 квітня.

"З початку квітня бійці Центру спецоперацій "А" СБУ з підрозділу "Білий вовк" знищили 21 ціль", — зазначили в СБУ.

Російські пропагандисти визнавали високий рівень втрат ЗС РФ в Україні

Серед знищених об'єктів – важка техніка окупаційних військ:

4 танки Т-90 та Т-72;

9 БМП та один БТР;

3 опорні пункти противника;

військовий транспорт: легкі багатоцільові транспортери-тягачі, вантажівки "Урал" та інше.

Нагадаємо, що російські пропагандисти 10 квітня визнали високий рівень втрат ЗС РФ в Україні. Аналітики проєкту Oryx підрахували, що ЗСУ за рік війни втратили втричі менше техніки, ніж ворожа армія.

Фокус також писав про скасування в Росії "танкових біатлонів". Армійські ігри проводитимуть раз на два роки. Найбільше танків, приблизно 100 одиниць, ЗС РФ втратили при контрнаступі ЗСУ під Харковом.