Танки, БМП и опорники: спецназовцы СБУ показали уничтожение техники ВС РФ (видео)

Спецподразделения только за апрель взорвали четыре российских танка Т-90 и Т-72 и девять бронемашин. По данным Oryx, ВСУ за год большой войны потеряли в три раза меньше техники, чем захватчики.

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Бойцы Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины (СБУ) из подразделения "Белый волк" уничтожили более 20 вражеских целей. Об этом сообщил пресс-центр спецслужбы в Telegram 29 апреля.

"С начала апреля бойцы Центра спецопераций "А" СБУ из подразделения "Белый волк" уничтожили 21 цель", — отметили в СБУ.

Российские пропагандисты признавали высокий уровень потерь ВС РФ в Украине

Среди уничтоженных объектов — тяжелая техника оккупационных войск:

4 танка Т-90 и Т-72;

9 БМП и один БРТ;

3 опорных пункта противника;

военный транспорт: легкие многоцелевые транспортеры-тягачи, грузовики "Урал" и прочее.

Напомним, что российские пропагандисты 10 апреля признали высокий уровень потерь ВС РФ в Украине. Аналитики проекта Oryx подсчитали, что ВСУ за год войны потеряли в три раза меньше техники, чем вражеская армия.

Фокус также писал об отмене в России "танковых биатлонов". Армейские игры будут проводить раз в два года. Самое большое число танков, примерно 100 единиц, ВС РФ потеряли при контрнаступлении ВСУ под Харьковом.