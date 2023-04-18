Минус почти 2 тысячи танков в Украине: РФ отказалась от проведения танкового биатлона

По информации СМИ, из-за неумелых действий российского военного командования армия понесла большие потери в военной технике. Больше всего бронетехники солдаты потеряли во время осеннего контрнаступления ВСУ под Харьковом.

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Во вторник, 18 апреля, стало известно, что Россия отменяет Армейские международные игры (АрМИ). Такие соревнования, как "Танковый биатлон", "Авиадартс", "Конный марафон" будут теперь проводиться раз в два года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники в Минобороны РФ.

Собеседник издания сообщил, что было принято решение о проведении Армейских международных игр раз в два года, в связи с чем состязания в этом году будут отменены, а следующие игры запланированы на 2024 год.

Другой источник передал, что решение было принято еще несколько недель назад. По его словам, в 2023 году АрМИ планировали проводить не только в России, но и в других странах, которые заявляли о желании принять участие в состязаниях.

Ранее подобные игры проводились на территории 12 стран, в числе которых Армения, Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Китай и другие. Участие принимали более 260 команд из 35 стран. В общей сложности в Армейских играх соревновалось около 6,5 тыс. человек.

Потери России в войне

По информации от 18 апреля, опубликованной на проекте Oryx, который документирует подтвержденные потери российской и украинской сторон, Россия потеряла за год полномасштабного вторжения более 10 055 единиц военной техники.

В частности РФ лишилась 1902 танков, из которых были уничтожены 1157, 544 захвачены, 102 брошены и 99 повреждены.

Второе место по потерям понесли БМП. Россия потеряла 2305 единиц, из которых 1496 были уничтожены, 608 захвачены, 129 брошены и повреждены 70.

Самое большое количество танков (около 100 единиц) Россия потеряла во время контрнаступления ВСУ под Харьковом, которое проходило в сентябре 2022 года.

В мае 2022 года, почти 80 единиц бронированной техники РФ потеряла в процессе попыток переправиться через реку Северский Донец. Такде в феврале под Угледаром российская армия под командованием генерала-полковника Рустама Мурадова потеряла 103 единицы техники, включая 36 танков, когда Мурадов отдал приказ бросить армию на минные поля.

По информации Oryx, из-за неумелых действий российского военного командования, Россия потеряла около 240 машин, которые служили командными пунктами и станциями связи.

Напомним, ранее стало известно, что в Курской области, которая граничат с Украиной, не будут проводить военные парады на 9 мая из соображений безопасности.

Также 13 апреля разведка Минобороны Британии заявила в отчете, что на фоне огромных потерь в Украине, руководители ряда регионов России заявили об отмене торжеств по случаю Дня победы 9 мая.