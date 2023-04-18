Мінус майже 2 тисячі танків в Україні: РФ відмовилася від проведення танкового біатлону

За інформацією ЗМІ, через невмілі дії російського військового командування армія зазнала великих втрат у військовій техніці. Найбільше бронетехніки солдати втратили під час осіннього контрнаступу ЗСУ під Харковом.

Related video

У вівторок, 18 квітня, стало відомо, що Росія скасовує Армійські міжнародні ігри (АрМІ). Такі змагання як "Танковий біатлон", "Авіадартс", "Кінний марафон" будуть проводитися відтепер раз на два роки. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на свої джерела в Міноборони РФ.

Співрозмовник видання повідомив, що було ухвалене рішення про проведення Армійських міжнародних ігор раз на два роки, у зв'язку з чим змагання цього року будуть скасовані, а наступні ігри заплановані на 2024 рік.

Інше джерело передає, що рішення було ухвалене ще кілька тижнів тому. За його словами, у 2023 році АрМІ планували проводити не лише в Росії, а й в інших країнах, що виявили бажання взяти участь у змаганнях.

Раніше подібні ігри проводили на території 12 країн, серед яких Вірменія, Білорусь, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Китай та інші. Участь брали понад 260 команд із 35 країн. Загалом в Армійських іграх брали участь близько 6,5 тис. осіб.

Втрати Росії у війні

За інформацією від 18 квітня, що була опублікована на проєкті Oryx, котрий документує підтверджені втрати російської та української сторін, Росія втратила за рік повномасштабного вторгнення понад 10 055 одиниць військової техніки.

Зокрема РФ втратила 1902 танки, з яких було знищено 1157, 544 захоплено, 102 покинуто й 99 пошкоджено.

Друге місце за втратами зазнали БМП. Росія втратила 2305 одиниць, із яких 1496 було знищено, 608 захоплено, 129 покинуто й пошкоджено 70.

Найбільша кількість танків (близько 100 одиниць) Росія втратила під час контрнаступу ЗСУ під Харковом, що проходив у вересні 2022 року.

У травні 2022 року майже 80 одиниць броньованої техніки РФ втратила, коли її військові намагалися переправитися через річку Сіверський Донець. Тако, у лютому під Вугледаром російська армія під командуванням генерала-полковника Рустама Мурадова втратила 103 одиниці техніки, включаючи 36 танків, коли Мурадов наказав кинути армію на мінні поля.

За інформацією Oryx, через невмілі дії російського військового командування Росія втратила близько 240 машин, що служили командними пунктами та станціями зв'язку.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Курській області, що межує з Україною, не проводитимуть військових парад на 9 травня з міркувань безпеки.

Також 13 квітня розвідка Міноборони Британії заявила у звіті, що на тлі величезних втрат в Україні керівники низки регіонів Росії заявили про відміну урочистостей із нагоди Дня перемоги 9 травня.