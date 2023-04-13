В РФ скасовують паради на 9 травня через колосальні втрати в Україні, — розвідка Британії

Урочистості задля вшанування пам’яті ветеранів Другої світової, на думку розвідників, можуть перетворитися на викриття провалів ЗС РФ під час повномасштабного вторгнення.

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У Росії скасовують паради на 9 травня на тлі величезних втрат в Україні. Про це у щоденному звіті заявила розвідка Міноборони Великої Британії.

За інформацією відомства, керівники низки регіонів Росії заявили про скасування урочистостей з нагоди Дня перемоги 9 травня нібито через проблеми з безпекою поблизу кордону, але насправді причина цьому інша.

"Повідомлення ризикують викликати все більшу тривогу у багатьох росіян, які усвідомлюють, наскільки погано організована і провальна кампанія в Україні. Вшанування полеглих попередніх поколінь може легко перетворитися на викриття масштабів нещодавніх втрат, які Кремль намагається приховати", — зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, що у Курській області РФ, яка межує з Україною, вирішили не проводити військовий парад на 9 травня "з міркувань безпеки".

Нагадаємо, що 6 квітня стало відомо, що військовий парад також скасували в Бєлгороді, щоб "не провокувати противника великою кількістю скупчення техніки та військовослужбовців у центрі Бєлгорода".

В окупованому Криму також заявили, що цьогоріч обійдуться без "безсмертного полку" і святкової ходи до Дня перемоги. Попри скасування масових заходів, як стверджує окупаційна влада ветерани не залишаться без уваги — до них навідаються колаборанти з привітаннями.