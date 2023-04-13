В РФ отменяют парады на 9 мая из-за колоссальных потерь в Украине, — разведка Британии

Торжества ради чествования памяти ветеранов Второй мировой, по мнению разведчиков, могут превратиться в разоблачение провалов ВС РФ во время полномасштабного вторжения в Украину.

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В России отменяют парады на 9 мая на фоне огромных потерь в Украине. Об этом в ежедневном отчете заявила разведка Минобороны Великобритании.

По информации ведомства, руководители ряда регионов России заявили об отмене торжества по случаю Дня победы 9 мая якобы из-за проблем с безопасностью вблизи границы, но на самом деле причина тому другая.

"Сообщения рискуют вызвать все погибших предыдущих поколений может легко превратиться в разоблачение масштабов недавних потерь, которые Кремль пытается скрыть", — отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, что в Курской области РФ, граничащей с Украиной, решили не проводить военный парад на 9 мая "из соображений безопасности".

Напомним, что 6 апреля стало известно, что военный парад также упразднили в Белгороде, чтобы "не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода".

В оккупированном Крыму также заявили, что в этом году обойдутся без "бессмертного полка" и праздничного шествия ко Дню победы. Несмотря на отмену массовых мероприятий, как утверждают оккупационные власти, ветераны не останутся без внимания — к ним придут коллаборанты с поздравлениями.