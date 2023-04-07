"Чтобы не провоцировать противника": в Белгороде думают над отменой парада на 9 мая (видео)

По словам российского губернатора Вячеслава Гладкова, на ближайшем оперативном штабе чиновники будут думать, стоит ли запускать салюты и проводить шествия с участием солдат и военной техники.

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Губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков завил, что парада в честь 9 мая в Белгороде может не быть. Об этом он 6 апреля рассказал на своей официальной странице в российской соцсети "Вконтакте".

"По поводу 9 мая, я уже говорил вчера, что планируем провести заседание оперативного штаба, обязательно рассмотрим вместе с руководителями силовых структур, позволяет ли оперативная обстановка нам провести полномасштабно празднование 9 мая и там уже будем решать в отношении салюта", — рассказал российский губернатор, отвечая на вопрос местного жителя о проведении парада.

Стоит отметить, что ранее, 5 апреля, Гладков в аналогичном видеообращении заявил, что парада на 9 мая в Белгороде не будет.

"Могу сказать уже сейчас, что парада не будет для того, чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода. По поводу салюта и шествия "Бессмертного полка" — рассмотрим этот вопрос, как и празднование 80-летия Прохоровского сражения на ближайшем оперативном штабе", — рассказал Гладков.

Напомним, 5 апреля бригадный генерал юстиции Сергей Мельник с позывным "Генерал Марсель" опубликовал видео с работой украинских пограничников и артиллеристов по позициям российских оккупантов. Военный обозреватель Юлиан Репке утверждает, что на видео запечатлен момент обстрела ВСУ Белгородской области РФ.

5 апреля представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США "не позволяют и не поощряют" украинцев атаковать территорию России.

Днем ранее, 4 апреля, сообщалось, что в Белгородской области военные сбили принадлежащий ФСБ БПЛА "Raefly VT260", приняв его за украинский. С них потребовали возместить убытки.